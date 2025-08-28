В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов

В Сингапуре власти ужесточают политику в отношении вейпов, сообщил Bloomberg.
Это решение вводится на шестимесячный период как экстренная мера, пока правительство готовит новое постоянное законодательство к началу 2026 года. Оно стало ответом на растущую популярность так называемых Kpods — вейпов с седалищным веществом этимидатом, которые рекламируются как необнаруживаемые при тестировании и особенно популярны среди молодежи.
Теперь любой, кого поймают за использованием вейпа, заплатит до 2 тыс. сингапурских долларов (около 120 тыс. рублей) вместо 500. Кроме того, с 1 сентября 2025 года вещество этомидат и родственные ему соединения будут официально классифицированы как наркотики класса C. Распространение вейпов с этим веществом будет караться лишением свободы на срок до 20 лет и поркой палками — такое наказание применяют в Сингапуре за тяжкие преступления.
Иностранцы с краткосрочными визами будут навсегда выдворяться за повторные нарушения. Обладателей долгосрочных виз будут депортировать после третьего нарушения с запретом на возвращение. Несмотря на полный запрет вейпов в стране с 2018 года, их потребление остается массовым.