В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов

Теперь любой, кого поймают за использованием вейпа, заплатит до 2 тыс. сингапурских долларов (около 120 тыс. рублей) вместо 500. Кроме того, с 1 сентября 2025 года вещество этомидат и родственные ему соединения будут официально классифицированы как наркотики класса C. Распространение вейпов с этим веществом будет караться лишением свободы на срок до 20 лет и поркой палками — такое наказание применяют в Сингапуре за тяжкие преступления.