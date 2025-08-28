Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора

Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие

Фото: пресс-служба Scan Awards

Ежегодная премия в области современного искусства Scan Awards, созданная красноярской ресторанной группой Berrywood Family, открыла прием заявок на участие.

В 2025 году конкурс пройдет в третий раз. Впервые Scan Awards открывает специальные номинации от партнеров, ведущих культурных институций и галерей: A-s-t-r-a, «9Б», Галереи Марины Гисич, резиденции ЦСИ «Сияние», Школы Родченко и школы современного искусства «ШОВ».

Гранты будут присуждаться за произведения современного искусства художникам, работающим и проживающим на территориях Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также художественным и междисциплинарным проектам. Помимо денежных грантов финалисты получат возможность проведения персональных проектов в галереях, участия в резиденции или обучения. В премии рассматриваются работы, созданные в период с 2024 по 2025 год включительно.

Заявку можно подать на семь основных номинаций и шесть специальных. Победители получат гранты в размере от 150 до 250 тыс. рублей и другие призы.

В экспертном совете Scan Awards — ведущие специалисты в сфере искусства: Виктор Мизиано, Алина Крюкова, Алиса Савицкая, Кристина Горланова и другие. Прием заявок продлится до 15 сентября. 15 октября объявят шорт-лист, 5 ноября откроется выставка номинантов премии. Победителей назовут на церемонии Scan Awards в Красноярске 13 ноября.

Расскажите друзьям