Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие

Ежегодная премия в области современного искусства Scan Awards, созданная красноярской ресторанной группой Berrywood Family, открыла прием заявок на участие.
В 2025 году конкурс пройдет в третий раз. Впервые Scan Awards открывает специальные номинации от партнеров, ведущих культурных институций и галерей: A-s-t-r-a, «9Б», Галереи Марины Гисич, резиденции ЦСИ «Сияние», Школы Родченко и школы современного искусства «ШОВ».
Гранты будут присуждаться за произведения современного искусства художникам, работающим и проживающим на территориях Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также художественным и междисциплинарным проектам. Помимо денежных грантов финалисты получат возможность проведения персональных проектов в галереях, участия в резиденции или обучения. В премии рассматриваются работы, созданные в период с 2024 по 2025 год включительно.
Заявку можно подать на семь основных номинаций и шесть специальных. Победители получат гранты в размере от 150 до 250 тыс. рублей и другие призы.
В экспертном совете Scan Awards — ведущие специалисты в сфере искусства: Виктор Мизиано, Алина Крюкова, Алиса Савицкая, Кристина Горланова и другие. Прием заявок продлится до 15 сентября. 15 октября объявят шорт-лист, 5 ноября откроется выставка номинантов премии. Победителей назовут на церемонии Scan Awards в Красноярске 13 ноября.