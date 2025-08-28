Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие

Гранты будут присуждаться за произведения современного искусства художникам, работающим и проживающим на территориях Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также художественным и междисциплинарным проектам. Помимо денежных грантов финалисты получат возможность проведения персональных проектов в галереях, участия в резиденции или обучения. В премии рассматриваются работы, созданные в период с 2024 по 2025 год включительно.