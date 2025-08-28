Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве

Бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева задержали по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, Агаева подозревают в хищении бюджетных денег. Следствие полагает, что мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром.
«Фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления», — написала Волк.
Против Агаева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Если экс-директора Театра сатиры признают виновным, ему грозит до 10 лет заключения.
После задержания Агаева доставили в УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по городу Москве «для проведения следственных действий». Счета Агаева и его близких родственников арестовали.