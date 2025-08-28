В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
Фильмы студентов Школы дизайна покажут в парках Москвы
В Сингапуре ввели наказание палками за распространение некоторых вейпов
Экс-директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве
Премия Scan Awards открыла прием заявок на участие
В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II

В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов

Фото: Simone van der Koelen/Unsplash

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, способный выявлять 25 разных вирусов одновременно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ — в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса. Как утверждает ведомство, система имеет высокую точность и поможет врачам быстрее ставить диагноз и назначать лечение.

Все компоненты теста производятся в России. «Раннее выявление заболеваний — ключ к здоровью населения. Инновационные диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно во время сезонных вспышек ОРВИ и гриппа», — добавили в ведомстве.

Недавно Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе лихорадки чикунгунья, вспышка которой произошла в китайской провинции Гуандун. Пока случаи заражения в нашей стране не зарегистрированы. В сообщении отметили, что инфекция передается человеку через укусы кровососущих насекомых. От других людей заразиться нельзя.

Расскажите друзьям