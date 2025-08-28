В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов

Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ — в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса. Как утверждает ведомство, система имеет высокую точность и поможет врачам быстрее ставить диагноз и назначать лечение.