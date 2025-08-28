В России создали первую тест-систему для выявления сразу 25 вирусов

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, способный выявлять 25 разных вирусов одновременно. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ — в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса. Как утверждает ведомство, система имеет высокую точность и поможет врачам быстрее ставить диагноз и назначать лечение.
Все компоненты теста производятся в России. «Раннее выявление заболеваний — ключ к здоровью населения. Инновационные диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно во время сезонных вспышек ОРВИ и гриппа», — добавили в ведомстве.
Недавно Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе лихорадки чикунгунья, вспышка которой произошла в китайской провинции Гуандун. Пока случаи заражения в нашей стране не зарегистрированы. В сообщении отметили, что инфекция передается человеку через укусы кровососущих насекомых. От других людей заразиться нельзя.