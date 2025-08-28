В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ

В архивах семьи певца и актера Владимира Высоцкого нашли неопубликованные записи. Их восстановили с помощью искусственного интеллекта, рассказал «Российской газете» генпродюсер шоу-концерта «Высоцкий. Высота» Александр Мамонов.
Неизданные песни восстановили, им вернули чистоту и эмоциональную глубину звучания. После обработки треки звучат так, будто Высоцкий записал их совсем недавно, поделился Мамонов.
Песни соберут в альбом под названием «Высоцкий. Высота». Он выйдет на виниловых пластинках ограниченным тиражом в 5000 копий. Композиции можно будет также послушать на стриминговых сервисах.
«Мы собрали звездную команду аранжировщиков и исполнителей, которые создали современное звучание, но предавая дух оригинала. Это не ремиксы, а новое прочтение: мы взяли лучшее из музыкального языка 2020-х и органично соединили с гениальностью Высоцкого», — рассказал Мамонов.
По его словам, релиз станет отражением того, как Высоцкий стремился «к недостижимым вершинам — в творчестве, в жизни, в человеческих отношениях». Открывать альбом будет «Песня о Земле», которая выступает размышлением артиста о месте человека во Вселенной.
«В наше время глобальных потрясений и поиска новых смыслов эта песня звучит как пророчество. Она задает тон всему альбому и показывает масштаб личности Высоцкого. Каждый человек, независимо от возраста, найдет здесь произведение, которое будет резонировать с его душой на самом глубоком уровне», — уверен Мамонов.