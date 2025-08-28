В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»
В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны

В архивах семьи Владимира Высоцкого нашли его неопубликованнные песни. Их восстановили с помощью ИИ

Фото: Сергей Метелица/ТАСС

В архивах семьи певца и актера Владимира Высоцкого нашли неопубликованные записи. Их восстановили с помощью искусственного интеллекта, рассказал «Российской газете» генпродюсер шоу-концерта «Высоцкий. Высота» Александр Мамонов.

Неизданные песни восстановили, им вернули чистоту и эмоциональную глубину звучания. После обработки треки звучат так, будто Высоцкий записал их совсем недавно, поделился Мамонов.

Песни соберут в альбом под названием «Высоцкий. Высота». Он выйдет на виниловых пластинках ограниченным тиражом в 5000 копий. Композиции можно будет также послушать на стриминговых сервисах.

«Мы собрали звездную команду аранжировщиков и исполнителей, которые создали современное звучание, но предавая дух оригинала. Это не ремиксы, а новое прочтение: мы взяли лучшее из музыкального языка 2020-х и органично соединили с гениальностью Высоцкого», — рассказал Мамонов.

По его словам, релиз станет отражением того, как Высоцкий стремился «к недостижимым вершинам — в творчестве, в жизни, в человеческих отношениях». Открывать альбом будет «Песня о Земле», которая выступает размышлением артиста о месте человека во Вселенной.

«В наше время глобальных потрясений и поиска новых смыслов эта песня звучит как пророчество. Она задает тон всему альбому и показывает масштаб личности Высоцкого. Каждый человек, независимо от возраста, найдет здесь произведение, которое будет резонировать с его душой на самом глубоком уровне», — уверен Мамонов.

