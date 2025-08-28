Джесси Племонс похищает и бреет наголо Эмму Стоун в трейлере «Бугонии»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали новый трейлер фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса. В нем снялись Джесси Племонс («Виды доброты», «Любовь и смерть») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные», «Ла-Ла Ленд»).
Стоун сыграла директора крупной компании, которая раздает интервью и даже появляется на обложке журнала Time. Статус, впрочем, не помогает героине, когда ее решают похитить два парня, одержимые теориями заговора.
Бизнесвумен похищают, принимая ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю. Трейлер показывает, как женщина приходит в себя в подвале, побритая налысо, — и отчаянно пытается уговорить похитителей оставить ее в покое.
Лантимос снял ленту по сценарию Уилла Трейси («Наследники», «Меню»). Тот написал текст фильма по мотивам южнокорейской комедии «Спасти зеленую планету!» Чан Чжун Хвана.
Среди продюсеров картины оказались Ари Астер, Эд Гвини, Ларс Кнудсен и Стоун. В актерский состав вошли Алисия Силверстоун («Бестолковые»), Эйдан Дельбис, Ставрос Халкиас. В прокат фильм выйдет 24 октября.
Некоторые съемки ленты должны были проходить в Афинском акрополе. Режиссер хотел там снять 70 мертвых тел, которые должны были быть размещены между двумя ключевыми объектами греческой цитадели: Пропилеями, комплексом зданий с дорическими входами, и Парфеноном, храмом богини Афины. Однако Центральный археологический совет отклонил предложение Лантимоса, сославшись на символическую неуместность и недостаточное почитание древнего памятника.