В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»

В Южной Корее полиция проводит расследование в отношении музыканта Psy (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), который получил известность благодаря песне «Gangnam Style». Он обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты, сообщило издание Yonhap.



Полиция уже задержала артиста и его врача. По данным агентства, Psy с 2022 года до недавнего времени получал через третьих лиц без личного посещения врача рецепты на два лекарства «с высоким риском возникновения зависимости» — снотворное и противотревожное.



Агенты Psy сказали, что у певца диагностировано хроническое расстройство сна и он принимает снотворное в соответствии с предписаниями врача. «Незаконного рецепта не было, хотя в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — заявил представитель артиста. Врач музыканта отверг обвинения и заявил, что консультации с пациентом проводились дистанционно.