В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет
Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми

В Южной Корее задержали исполнителя хита «Gangnam Style»

Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

В Южной Корее полиция проводит расследование в отношении музыканта Psy (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), который получил известность благодаря песне «Gangnam Style». Он обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты, сообщило издание Yonhap.

Полиция уже задержала артиста и его врача. По данным агентства, Psy с 2022 года до недавнего времени получал через третьих лиц без личного посещения врача рецепты на два лекарства «с высоким риском возникновения зависимости» — снотворное и противотревожное.

Агенты Psy сказали, что у певца  диагностировано хроническое расстройство сна и он принимает снотворное в соответствии с предписаниями врача. «Незаконного рецепта не было, хотя в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — заявил представитель артиста. Врач музыканта отверг обвинения и заявил, что консультации с пациентом проводились дистанционно.

Расскажите друзьям