Московские офисы «Яндекса», «Сбера», X5, Т-Банка и Lamoda откроют для посетителей Big Tech Night

В Москве 12 сентября пройдет Big Tech Night. Во время мероприятия желающие смогут посетить офисы компаний «Яндекс», «Сбер», Х5, Т-Банка и Lamoda, сообщили «Афише Daily» организаторы.
Офисные помещения станут площадками фестиваля, на котором доклады о технологиях будут сочетаться с развлечениями: иммерсивными экскурсиями, квестами и ИТ-стендапами.
Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Посетить за один день можно до трех площадок. Такая возможность позволит сравнить инфраструктуру разных компаний и обменяться опытом с их специалистами.
«Big Tech Night — как „Ночь музеев“, только в мире ИТ. Идею события предложил „Яндекс“, а организовали мы его впятером — спасибо коллегам, которые, как и мы, верят в то, что открытый диалог и обмен опытом делают сильнее всю индустрию. Основой для всего, что будет происходить в эту ночь, станет живое общение — мы приветствуем реплики из зала, дискуссии и расспросы», — поделился директор «Яндекса» по взаимодействию с разработчиками Сергей Бережной.
Программа фестиваля состоит из трех частей. На площадках пройдут беседы об искусственном интеллекте, опенсорсе, безопасности — их объединят в так называемый хард-трек. Второй блок, софт-трек, будет посвящен управлению командой и развитию гибких навыков.
Наконец, фест-трек объединит все возможности для отдыха и развлечения. В нем будут алгоритмическая вечеринка, киберспортивный турнир и музыкальная часть — с выступлениями трио Turbosh в офисе «Сбера» и Найка Борзова в офисе «Яндекса».
Чтобы гости Big Tech Night успели посетить несколько локаций, между офисами запустят шаттлы. Для тех, кто не может приехать лично, организуют онлайн-программу с трансляциями из двух студий. В одной будут обсуждать технологии и разработку, в другой — жизнь инженеров и ИТ-сообщества.