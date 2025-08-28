Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет

Лишь в 12 из 89 регионов России этажность с 2015 года снизилась, причем в большинстве случаев не более чем на один этаж. Исключение ― Петербург, где высотность новостроек уменьшилась более чем на 4 этажа, до 14,83, и Ленобласть (на 2 этажа, до 14,52).