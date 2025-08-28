Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
Московские новостройки стали выше в среднем на 12 этажей за последние 10 лет

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

За 10 лет средняя высота строящихся в России жилых домов увеличилась почти на 4 этажа ― с 15,5 до 19,3 этажа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Лидером по росту средней этажности стала Москва. В столице показатель вырос почти на 12 этажей ― до 31,15. 

Следом идут Астраханская область (на 8 этажей, до 20,86), Ингушетия (на 8 этажей, до 17,43), Башкирия (на 7,5 этажа, до 22, 08), Нижегородская область (на 7 этажей, до 17,81), Самарская область (на 6 этажей, до 21,34) и Камчатка (на 6 этажей, до 14,79). 

Лишь в 12 из 89 регионов России этажность с 2015 года снизилась, причем в большинстве случаев не более чем на один этаж. Исключение ― Петербург, где высотность новостроек уменьшилась более чем на 4 этажа, до 14,83, и Ленобласть (на 2 этажа, до 14,52). 

В 2025 году 27% российских новостроек ― высотки (более 25 этажей), а 20% имеют повышенную этажность (19–24 этажа). 

Пока высота московских новостроек растет, площадь квартир в них сокращается. Согласно исследованию «Домклика», за 2024 год средняя площадь нового жилья экономкласса снизилась на 9% (в среднем до 38 квадратных метров), комфорт-класса — на 12% (до 43 «квадратов»), бизнес-класса — на 14% (до 50 «квадратов»). При этом количество комнат в квартирах осталось прежним.

