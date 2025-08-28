Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково

Мэр также сообщал, что в год планируется открывать по шесть новых станций, а к 2035-му их число увеличится на 60. Московские центральные диаметры (МЦД) собираются продлить до крупных городов за пределами Подмосковья ― Тулы, Иванова, Ярославля, Твери и Смоленска.