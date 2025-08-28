Филевскую линию московского метро хотят продлить до Сколково

Филевскую линию Московского метрополитена планируется продлить до Сколково. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Москомархитектуры.
Предполагается, что новый участок пройдет через районы Кунцево и Можайский. Сейчас идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций.
Ранее Сергей Собянин говорил, что в сторону Сколково, вдоль Сколковского шоссе, могут построить новую линию метро.
Мэр также сообщал, что в год планируется открывать по шесть новых станций, а к 2035-му их число увеличится на 60. Московские центральные диаметры (МЦД) собираются продлить до крупных городов за пределами Подмосковья ― Тулы, Иванова, Ярославля, Твери и Смоленска.