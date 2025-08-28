В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки

В Оленегорске Мурманской области возбудили первое в России уголовное дело против владельца собаки, которая на самовыгуле причинила тяжкий вред здоровью человеку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



В апреле 41-летний житель города оставил своего добермана на самовыгуле без поводка и намордника во дворе многоэтажного дома. Животное выбежало из-за угла и сбило с ног 80-летнюю женщину. Она упала и получила тяжкие травмы.