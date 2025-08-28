Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки

Фото: Joshua Daniel

В Оленегорске Мурманской области возбудили первое в России уголовное дело против владельца собаки, которая на самовыгуле причинила тяжкий вред здоровью человеку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В апреле 41-летний житель города оставил своего добермана на самовыгуле без поводка и намордника во дворе многоэтажного дома. Животное выбежало из-за угла и сбило с ног 80-летнюю женщину. Она упала и получила тяжкие травмы.

Против хозяина собаки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), его отпустили под подписку о невыезде.

"Прецедент является первым в современной практике МВД России, когда владелец животного привлекается к уголовной ответственности по статье 118 УК РФ, именно за последствия самовыгула собаки, приведшие к причинению тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении полиции.

