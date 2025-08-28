МРОТ могут повысить на 20% со следующего года

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) может вырасти примерно на 20%. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», ― цитирует его слова ТАСС.
Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. Если его поднимут на 20%, он достигнет 27 тыс. По словам депутата, увеличение показателя повлияет на зарплаты 4–5 млн человек.
Правительство внесет законопроект об индексации МРОТ в Госдуму осенью, вместе с трехлетним проектом федерального бюджета.
Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть месячная зарплата. Если сотрудник работал на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель обязан выплатить ему вознаграждение не ниже уровня МРОТ.
МРОТ в России ежегодно индексируют. Обычно это происходит 1 января. В прошлый раз показатель увеличили на 17% ― с 19 242 рублей до 22 440.