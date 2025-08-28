МРОТ могут повысить на 20% со следующего года

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября

МРОТ могут повысить на 20% со следующего года

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) может вырасти примерно на 20%. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», ― цитирует его слова ТАСС. 

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. Если его поднимут на 20%, он достигнет 27 тыс. По словам депутата, увеличение показателя повлияет на зарплаты 4–5 млн человек. 

Правительство внесет законопроект об индексации МРОТ в Госдуму осенью, вместе с трехлетним проектом федерального бюджета.  

Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть месячная зарплата. Если сотрудник работал на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель обязан выплатить ему вознаграждение не ниже уровня МРОТ.

МРОТ в России ежегодно индексируют. Обычно это происходит 1 января. В прошлый раз показатель увеличили на 17% ― с 19 242 рублей до 22 440. 

Расскажите друзьям