«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября

«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»

Фото: Freepik/Freepik

Издание «Такие дела» объявило о запуске платформы для создания благотворительных сборов «Раз такое дело». На ней любой пользователь может собирать средства в пользу одной из российских некоммерческих организаций.

Сбор можно открыть просто так или приурочить к значимому событию — например, ко дню рождения или к свадьбе. Все пожертвования поступят напрямую на счета благотворительных организаций, без комиссий.

«Раз такое дело» — преемник фандрайзинга «Пользуясь случаем», который развивался проектом «Нужна помощь». После того как фонд был признан иноагентом и прекратил работу, проект закрылся. Команда «Таких дел» приняла решение возродить инструмент своими силами.

Платформой «Раз такое дело» управляет независимая редакция «Таких дел». Издание отделилось от фонда «Нужна помощь» еще в феврале 2023 года и продолжает работу как самостоятельное юридическое лицо, не имеющее статуса иностранного агента.

Сейчас к платформе подключены 11 фондов, включая AdVita, «Ночлежку», «Ветер надежд», «Консорциум женских НПО», «Нику» и другие. Список партнеров будет расширяться, а благотворительные организации уже сейчас могут подать заявку через специальную форму на сайте.

