«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»

Издание «Такие дела» объявило о запуске платформы для создания благотворительных сборов «Раз такое дело». На ней любой пользователь может собирать средства в пользу одной из российских некоммерческих организаций.
Сбор можно открыть просто так или приурочить к значимому событию — например, ко дню рождения или к свадьбе. Все пожертвования поступят напрямую на счета благотворительных организаций, без комиссий.
«Раз такое дело» — преемник фандрайзинга «Пользуясь случаем», который развивался проектом «Нужна помощь». После того как фонд был признан иноагентом и прекратил работу, проект закрылся. Команда «Таких дел» приняла решение возродить инструмент своими силами.
Платформой «Раз такое дело» управляет независимая редакция «Таких дел». Издание отделилось от фонда «Нужна помощь» еще в феврале 2023 года и продолжает работу как самостоятельное юридическое лицо, не имеющее статуса иностранного агента.
Сейчас к платформе подключены 11 фондов, включая AdVita, «Ночлежку», «Ветер надежд», «Консорциум женских НПО», «Нику» и другие. Список партнеров будет расширяться, а благотворительные организации уже сейчас могут подать заявку через специальную форму на сайте.