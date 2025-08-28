Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты

Фильм Рона Ховарда «Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас в главных ролях не выйдет в российский прокат 4 сентября, как было запланировано ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Global Film.
«Информируем вас о том, что триллер „Эдем“, по независящим от компании обстоятельствам, не выйдет в российский прокат 4 сентября. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», — указано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе кинокомпании, отмена проката не связана с отзывом прокатного удостоверения. Другие детали не уточняются. Выйдет ли фильм на экраны российских кинотеатров в другие даты, пока неизвестно.
Джуд Лоу также играет роль президента Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» Оливье Ассайяса. Премьера фильма состоится на Венецианском фестивале, который пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Фильм «Эдем» (2024) рассказывает о реальной истории группы европейских поселенцев на Галапагосском острове Флореана в начале XX века. Они искали утопический рай вдали от цивилизации, но появление эксцентричной Баронессы и их собственные внутренние конфликты привели их коммуну к конфликтам. Тизер картины опубликовали в июне.