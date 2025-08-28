29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября

29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина

Фото: Иван Нарожный

29 августа на Арт-платформе в «Новом Манеже» состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии» по циклу коротких пьес Александра Пушкина. В постановке Олега Кузнецова на одной сцене сыграют профессиональные актеры (Артемий Мильграм, Любовь Хацкевич, Сергей Кизас) и выпускники актерской школы «Время театра» без профильного высшего образования.

Действие четырех пушкинских драм развернется в условном вневременном пространстве, одновременно отсылающем к советскому, средневековому и современному. В этой обстановке Скупой будет танцевать с манекеном, герцогиня — проходить спа-процедуры, а Моцарт пойдет на терапию. В ткань спектакля смонтировали интернет-мемы.

Режиссер Олег Кузнецов подчеркнул, что «Маленькие трагедии» призваны развеять миф о том, что человек за тридцать не может стать актером. «Нам удалось вывести людей без профессионального актерского образования на конкурентный уровень актерского мастерства. Бухгалтеры, служащие банков, менеджеры играют на сцене Пушкина рядом с опытными профессионалами, и я как режиссер, как педагог в какой-то момент перестаю видеть между ними пропасть», — отметил постановщик.

Кузнецов поделился, что команда спектакля стремилась найти современный, но не вульгарный язык для диалога со зрителем и в итоге практически не меняла оригинальный текст Пушкина. Режиссер так высказался о замысле постановки: «Мир маленьких трагедий Пушкина видится мне миром неискоренимых патологий и невыносимых болей, понятных в той или иной степени любому современному человеку».

