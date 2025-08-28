29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина

Режиссер Олег Кузнецов подчеркнул, что «Маленькие трагедии» призваны развеять миф о том, что человек за тридцать не может стать актером. «Нам удалось вывести людей без профессионального актерского образования на конкурентный уровень актерского мастерства. Бухгалтеры, служащие банков, менеджеры играют на сцене Пушкина рядом с опытными профессионалами, и я как режиссер, как педагог в какой-то момент перестаю видеть между ними пропасть», — отметил постановщик.