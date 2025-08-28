29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина

29 августа на Арт-платформе в «Новом Манеже» состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии» по циклу коротких пьес Александра Пушкина. В постановке Олега Кузнецова на одной сцене сыграют профессиональные актеры (Артемий Мильграм, Любовь Хацкевич, Сергей Кизас) и выпускники актерской школы «Время театра» без профильного высшего образования.
Действие четырех пушкинских драм развернется в условном вневременном пространстве, одновременно отсылающем к советскому, средневековому и современному. В этой обстановке Скупой будет танцевать с манекеном, герцогиня — проходить спа-процедуры, а Моцарт пойдет на терапию. В ткань спектакля смонтировали интернет-мемы.
Режиссер Олег Кузнецов подчеркнул, что «Маленькие трагедии» призваны развеять миф о том, что человек за тридцать не может стать актером. «Нам удалось вывести людей без профессионального актерского образования на конкурентный уровень актерского мастерства. Бухгалтеры, служащие банков, менеджеры играют на сцене Пушкина рядом с опытными профессионалами, и я как режиссер, как педагог в какой-то момент перестаю видеть между ними пропасть», — отметил постановщик.
Кузнецов поделился, что команда спектакля стремилась найти современный, но не вульгарный язык для диалога со зрителем и в итоге практически не меняла оригинальный текст Пушкина. Режиссер так высказался о замысле постановки: «Мир маленьких трагедий Пушкина видится мне миром неискоренимых патологий и невыносимых болей, понятных в той или иной степени любому современному человеку».