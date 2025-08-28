Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу

29 августа в Новом Манеже представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Минпросвещения подготовило список песен для изучения в школах. В него вошли 37 произведений, «направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся».

Из современных песен на уроках музыки дети будут изучать «Мою Россию» Shaman, «Офицеров», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родину» Сергея Трофимова и «Россию» Дениса Майданова.

В списке они соседствуют с классическими композициями «Хотят ли русские войны?..», «Несовместимы дети и война», «Служить России», «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва», «Красно Солнышко», «У подножья обелиска» и другие. 

В министерстве отметили, что школы сами решают, использовать ли рекомендованные песни в учебном процессе. Документ уже направили в российские регионы. 

Перечень создан при участии экспертной группы, куда вошли дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев и ректор Академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. 

О планах включить песни Shaman и Олега Газманова в школьную программу депутат Сергей Колунов сообщил в январе 2025 года. Планировалось, что в список также войдут композиции «Любэ». 

В Минпросвещения тогда отметили, что составлением песенника занимается группа, курируемая ведомством, а с представителями общественности список будет обсуждаться только после его готовности.

