МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов

МТС Web Services представили бесплатный шаблон «Школьный квест: ничего не забыть» для подготовки учеников к новому учебному году. Он позволяет семье создавать список покупок, рассчитывать бюджет и отслеживать прогресс. Инструмент уже доступен в сервисе для командной работы MWS Tables.
Доступ к списку покупок получают одновременно до трех членов семьи, что позволяет в реальном времени видеть, какие товары уже куплены, и избегать повторных трат. В «Школьном квесте» уже доступны готовые чек-листы по категориям. Есть в сервисе и встроенный калькулятор расходов.
Ведущий менеджер по продукту Александр Антипов рассказал, что доску для подготовки ребенка в школу сначала создали для нужд сотрудников компании, но, заметив интерес, было решено поделиться шаблоном с миром. Антипов добавил: «У нас получился полноценный инструмент, который избавляет родителей от непрактичных списков на бумаге, а также помогает экономить бюджет — наверняка многие сталкивались с покупкой ненужных товаров или задваиванием расходов, особенно если в сборах участвует вся семья».
Удобный список покупок особенно остро необходим в конце августа. Согласно исследованию МТС Adtech, 35% родителей откладывают подготовку ребенка к школе на последнюю неделю лета. Бюджет большинства семей варьируется от 10 до 30 тыс. рублей, причем чем старше ребенок, тем выше расходы: более 100 тысяч рублей планируют потратить 16% родителей старшеклассников.
По данным аналитиков МТС Банка, в августе продажи детской одежды резко взлетают на 54% к среднегодовому значению, причем пик приходится на конец месяца. Рост транзакций в третью неделю августа в этом году составил 2,1 раза по сравнению с июлем.