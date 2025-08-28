МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов

Ведущий менеджер по продукту Александр Антипов рассказал, что доску для подготовки ребенка в школу сначала создали для нужд сотрудников компании, но, заметив интерес, было решено поделиться шаблоном с миром. Антипов добавил: «У нас получился полноценный инструмент, который избавляет родителей от непрактичных списков на бумаге, а также помогает экономить бюджет — наверняка многие сталкивались с покупкой ненужных товаров или задваиванием расходов, особенно если в сборах участвует вся семья».