Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»

Фото: пресс-служба «МТС Музыки»

«МТС Музыка» рассказала «Афише Daily», какую музыку россияне слушали этим летом. Самым популярным артистом на площадке стал рэпер Macan, а его «Bratland» признан альбомом лета. 

Самая прослушиваемая артистка последних трех месяцев ― певица Zivert. Среди музыкальных групп лидирует башкирская фолк-группа Ay Yola, выпустившая этно-хит «Homay». 

В рейтинге треков первая строчка за фитом Macan и Басты «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». В пятерку также попали «Гудбай» Zivert, совместная версия «Homay» от Ay Yola и Димы Билана, «10» Эндшпиля и «Поезда» Жени Трофимова, «Комнаты культуры» и Басты. 

Среди жанров абсолютным лидером стала поп-музыка. Следом идут рэп, танцевальная музыка, электроника и русский рок.  

Кавером лета признан «Ночной дозор» Басты, а самым популярным начинающим артистом ― «Жизнь блаженным».  «МТС Музыка» отдельно отметила Guf, чьи свежие треки стабильно попадали в чарт музыкального сервиса. От себя редакция платформы порекомендовала альбом «Ателье» хип-хоп-исполнителя Кассеты.

Ранее итоги лета подвел «Звук». Самой популярной песней в сервисе признана «Кухни» группы «Бонд с кнопкой», самым популярным альбомом ― «Высшие силы» Anna Asti.

Звание «Голос лета» досталось Ване Дмитриенко, чьи песни на платформе звучали чаще других.

