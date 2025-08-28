Кинотеатры прекратили продажу билетов на «Альфу». Прокатчик подтвердил отмену сентябрьского релиза

Жюлия Дюкорно известна зрителю по фильмам «Сырое» и «Титан». За последний она получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Премьера ее новой картины «Альфа» состоялась в Каннах в этом году. В ней мир поразила загадочная эпидемия, превращающая людей в мрамор.