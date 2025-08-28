29 августа в Новом Манеже представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
Кинотеатры прекратили продажу билетов на «Альфу». Прокатчик подтвердил отмену сентябрьского релиза

Фото: «Экспонента Фильм»

Фильм «Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в отечественный кинопрокат в ранее анонсированные сентябрьские даты. Информацию подтвердил прокатчик картины «Экспонента Фильм». Окончательная судьба фильма в России пока не ясна — неизвестно, будет ли прокат перенесен или полностью отменен.

Ранее киносеть «Каро» и центр «Зотов» приостановили продажу билетов на фильм. Со страниц кинотеатров исчезли все запланированные сеансы, в том числе и премьерный показ 18 сентября. Тем, кто уже приобрел билеты, начали поступать уведомления о возврате денежных средств.

Жюлия Дюкорно известна зрителю по фильмам «Сырое» и «Титан». За последний она получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Премьера ее новой картины «Альфа» состоялась в Каннах в этом году. В ней мир поразила загадочная эпидемия, превращающая людей в мрамор.

В центре сюжета — юная девушка Альфа, которую подозревают в заражении. Став изгоем, она вместе с матерью отправляется в путешествие, чтобы раскрыть тайны семьи и выжить в новом жестоком мире.

