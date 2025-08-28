Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1сентября будут продавать только по паспорту

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного парка»
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иваново, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»

Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1сентября будут продавать только по паспорту

Фото: Rawpixel/Freepik

1 сентября вступает в силу федеральный закон, по которому покупать зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики смогут только совершеннолетние, сообщает «Парламентская газета».

Новые правила вводятся для ограничения доступа детей и подростков к товарам со сниженным газом. Эти изделия могут использоваться для сниффинга — вдыхания газа для получения кратковременного чувства опьянения.

За продажу такой продукции несовершеннолетним предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составят 200–300 тыс. рублей, для должностных лиц — 500–700 тыс. рублей, для юридических лиц — 1,5–2 млн рублей.

Ранее Владимир Путин похвалил инициативу о предоставлении регионам права полностью запрещать продажу вейпов. Предложение выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Запрет на вейпы в пилотном режиме испытают именно на территории Нижегородской области. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил президент.

