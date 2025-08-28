Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту

1 сентября вступает в силу федеральный закон, по которому покупать зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики смогут только совершеннолетние, сообщает «Парламентская газета».
Новые правила вводятся для ограничения доступа детей и подростков к товарам со сниженным газом. Эти изделия могут использоваться для сниффинга — вдыхания газа для получения кратковременного чувства опьянения.
За продажу такой продукции несовершеннолетним предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составят 200–300 тыс. рублей, для должностных лиц — 500–700 тыс. рублей, для юридических лиц — 1,5–2 млн рублей.
Ранее Владимир Путин похвалил инициативу о предоставлении регионам права полностью запрещать продажу вейпов. Предложение выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Запрет на вейпы в пилотном режиме испытают именно на территории Нижегородской области. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил президент.