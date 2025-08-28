Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного парка»

Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иваново, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного парка»



Crocs выпустит серию сабо в стиле «Южного парка». Об этом сообщает Sneaker News. 

Бренд выпустит пять версий модели Classic Clog, вдохновленных персонажами шоу. В линейку вошли сабо в стиле Эрика Картмана, Рэнди Марша, Кенни МакКормика и Полотенчика. Еще один вариант воспроизводит заснеженную автобусную остановку, где главные герои встретятся в виде джиббитсов.


Сабо Картмана аутентично воспроизводят его образ ― с зимним костюмом и вязаным ремешком, напоминающим шапочку главного героя. Кенни получил полностью оранжевую пару с коричневым задником. Его вечные смерти отыграны пятном крови на подошве.  

Сабо Рэнди вдохновлены его джинсовой одеждой, где из-под воротника выглядывает белая футболка. Полотенчик же принес в дизайн махровую структуру и красные глаза.  

Старт продаж коллекции намечен на 12 сентября. Розничная цена колеблется от 80 до 90 долларов. 

Недавно Crocs и Nintendo выпустили обувь, посвященную Animal Crossing. Дизайн сабо вдохновлен живописным миром игры: зеленые оттенки символизируют землю, а элементы подошвы и ремешков отражают морские мотивы.

