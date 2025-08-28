Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного парка»

Бренд выпустит пять версий модели Classic Clog, вдохновленных персонажами шоу. В линейку вошли сабо в стиле Эрика Картмана, Рэнди Марша, Кенни МакКормика и Полотенчика. Еще один вариант воспроизводит заснеженную автобусную остановку, где главные герои встретятся в виде джиббитсов.