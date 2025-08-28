Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного парка»

Crocs выпустит серию сабо в стиле «Южного парка». Об этом сообщает Sneaker News.
Бренд выпустит пять версий модели Classic Clog, вдохновленных персонажами шоу. В линейку вошли сабо в стиле Эрика Картмана, Рэнди Марша, Кенни МакКормика и Полотенчика. Еще один вариант воспроизводит заснеженную автобусную остановку, где главные герои встретятся в виде джиббитсов.
Сабо Картмана аутентично воспроизводят его образ ― с зимним костюмом и вязаным ремешком, напоминающим шапочку главного героя. Кенни получил полностью оранжевую пару с коричневым задником. Его вечные смерти отыграны пятном крови на подошве.
Сабо Рэнди вдохновлены его джинсовой одеждой, где из-под воротника выглядывает белая футболка. Полотенчик же принес в дизайн махровую структуру и красные глаза.
Старт продаж коллекции намечен на 12 сентября. Розничная цена колеблется от 80 до 90 долларов.
Недавно Crocs и Nintendo выпустили обувь, посвященную Animal Crossing. Дизайн сабо вдохновлен живописным миром игры: зеленые оттенки символизируют землю, а элементы подошвы и ремешков отражают морские мотивы.