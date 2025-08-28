73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными

Подготовка к 1 сентября идет полным ходом не только в России, но и в других странах. Например, учительницы начальной школы из Алабамы пожертвовали неделей летнего отдыха, чтобы преобразить школьные туалеты перед новым учебным годом. Они хотели создать для учеников уютное пространство для передышки. На стены поместили вдохновляющие аффирмации: «Я смелый», «Я творческий» и другие.