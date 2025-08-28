73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными

73% преподавателей убеждены, что макияж положительно влияет на процесс обучения и дисциплинирует старшеклассниц. Всего 6% считает, что мейкап отвлекает от учебы. Об этом свидетельствуют данные «Золотого яблока», основные тезисы пересказало ТАСС.
В исследовании приняли участие 2100 человек, среди которых были преподаватели, родители и ученики.
80% родителей и 65% учителей уверены, что школьные правила, регулирующие макияж, нужны. В первую очередь объяснение того, какой мейкап уместен в школе, а какой — нет. Большинство выступают за рекомендации, а не за строгие рамки.
Красятся в школу 93% учениц старших классов. Половина делает это ежедневно. 40% наносят на лицо полноценный макияж: тон, брови, глаза, губы. Легкий мейкап предпочитает каждая третья. Среди родителей большинство (72%) не против того, чтобы их дочери красились в школу.
Подготовка к 1 сентября идет полным ходом не только в России, но и в других странах. Например, учительницы начальной школы из Алабамы пожертвовали неделей летнего отдыха, чтобы преобразить школьные туалеты перед новым учебным годом. Они хотели создать для учеников уютное пространство для передышки. На стены поместили вдохновляющие аффирмации: «Я смелый», «Я творческий» и другие.