Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели

Барт Джонсон — исполнитель роли баскетбольного тренера Болтона и отца Троя в «Классном мюзикле» — поделился, что на съемки фильма у команды было всего несколько недель. О том, что работа велась в невероятно плотном графике, написало издание People.
«Это огромный объем работы и очень амбициозные съемки. И Кенни [Ортега] хотел делать все по-крупному», — вспоминал актер.
Особенно впечатляет история съемок одного из самых сложных номеров — Status Quo. В нем десятки учеников танцуют в столовой и спорят о своем месте в школьной иерархии. По воспоминаниям Джонсона, съемки уместили всего в один-два дня.
Актер отметил, что такой темп характерен для оригинальных фильмов Disney Channel. Большинство картин компании в 2000-х годах снимались за пять недель.
«Тебе нужно впихнуть многое, ты должен двигаться, двигаться очень быстро. Ты снимаешь по пять, шесть, семь страниц в день. Нужно пройти через много-много страниц и рассказать много истории. А у тебя еще есть массовка и танцоры. <…> Так что сделать что-то особенное и сделать это правильно — это чудо. Да, это действительно чудо», — вспоминал Джонсон.
54-летний Барт Джонсон теперь ведет мини-подкаст на iHeartRadio «Get Your Head in the Game». Название отсылает к песне Зака Эфрона и баскетбольной команды в «Классном мюзикле». Первый эпизод вышел 27 августа.
«Классный мюзикл» — культовый фильм Disney Channel 2006 года о баскетболисте Трое и химике-отличнице Габриэлле, которые решают втайне прослушаться для школьного мюзикла и влюбляются в театр. Картина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первый телефильм, девять песен из которого одновременно появились в списке 100 наиболее популярных песен на сайте Billboard Hot 100.
Франшиза включает в себя два сиквела. В 2007 году вышел фильм «Классный мюзикл: Каникулы», а затем и третья часть «Классный мюзикл: Выпускной». В 2011 году появился спин-офф «Невероятное приключение Шарпей».