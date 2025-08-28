Мемуары жертв насилия и абьюза: «Эксмо» запускает серию книг «Голоса»

«Эксмо» запускает серию документальных книг «Голоса». В нее войдут мемуары людей, чьи истории легли в основу громких расследований. «Афиша Daily» выступает партнером проекта.
Серию откроет «Дом моей матери» Шари Франке — воспоминания дочери женщины с нарциссическим расстройством личности. Книга рассказывает о жизни внутри «идеальной» семьи блогеров, где забота оборачивалась тотальным контролем. В предисловии психиатр раскрывает причины поведения нарциссической матери и объясняет, как это отразилось на детях. В США мемуары быстро попали в списки бестселлеров The New York Times и Amazon, а позже по ним сняли сериал «Дьявол в семье: падение Руби Франке». В российских книжных и на онлайн-платформах книга появится в сентябре 2025 года.
Следом в октябре–ноябре выйдет дневник Каролин, дочери Жизель Пелико. На протяжении десяти лет муж Жизель Доминик Пелико усыплял ее медикаментами и приводил незнакомцев в супружескую спальню. Все происходящее маскировалось под благополучную семейную жизнь. В своей книге Каролин пытается понять, как это стало возможным и как с этим жить. Она также вступает в общественную дискуссию о насилии и необходимости законодательного закрепления понятия согласия.
Третья книга появится в ноябре–декабре и будет посвящена редкому психическому диагнозу ― синдрому Мюнхгаузена. Это мемуары Джипси Роуз, которую мать с самого детства заставляла жить как тяжело больную. Ди-Ди-Бланшар годами обманывала врачей, оформляла дочери инвалидность и полностью контролировала ее жизнь, запрещая любые контакты с внешним миром. Джипси перемещалась в инвалидной коляске, принимала ненужные ей лекарства и верила, что не сможет выжить без матери. Повзрослев, она поняла, что здорова, и решилась на убийство и побег. Почти десять лет спустя, выйдя на свободу, девушка впервые делится собственной версией произошедшего. История Джипси легла в основу фильмов и сериалов, включая проект Netflix.
«Откровения людей, решившихся говорить о пережитом, возвращают чувство достоинства, помогают увидеть механизмы насилия и дают шанс тем, кто все еще молчит», ― отметили в «Эксмо».