Мемуары жертв насилия и абьюза: «Эксмо» запускает серию книг «Голоса»

Третья книга появится в ноябре–декабре и будет посвящена редкому психическому диагнозу ― синдрому Мюнхгаузена. Это мемуары Джипси Роуз, которую мать с самого детства заставляла жить как тяжело больную. Ди-Ди-Бланшар годами обманывала врачей, оформляла дочери инвалидность и полностью контролировала ее жизнь, запрещая любые контакты с внешним миром. Джипси перемещалась в инвалидной коляске, принимала ненужные ей лекарства и верила, что не сможет выжить без матери. Повзрослев, она поняла, что здорова, и решилась на убийство и побег. Почти десять лет спустя, выйдя на свободу, девушка впервые делится собственной версией произошедшего. История Джипси легла в основу фильмов и сериалов, включая проект Netflix.