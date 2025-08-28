Мемуары жертв насилия и абьюза: «Эксмо» запускает серию книг «Голоса»

Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1сентября будут продавать только по паспорту
Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного парка»
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иваново, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж

Мемуары жертв насилия и абьюза: «Эксмо» запускает серию книг «Голоса»

«Эксмо» запускает серию документальных книг «Голоса». В нее войдут мемуары людей, чьи истории легли в основу громких расследований. «Афиша Daily» выступает партнером проекта.

Серию откроет «Дом моей матери» Шари Франке — воспоминания дочери женщины с нарциссическим расстройством личности. Книга рассказывает о жизни внутри «идеальной» семьи блогеров, где забота оборачивалась тотальным контролем. В предисловии психиатр раскрывает причины поведения нарциссической матери и объясняет, как это отразилось на детях. В США мемуары быстро попали в списки бестселлеров The New York Times и Amazon, а позже по ним сняли сериал «Дьявол в семье: падение Руби Франке». В российских книжных и на онлайн-платформах книга появится в сентябре 2025 года. 

Следом в октябре–ноябре выйдет дневник Каролин, дочери Жизель Пелико. На протяжении десяти лет муж Жизель Доминик Пелико усыплял ее медикаментами и приводил незнакомцев в супружескую спальню. Все происходящее маскировалось под благополучную семейную жизнь. В своей книге Каролин пытается понять, как это стало возможным и как с этим жить. Она также вступает в общественную дискуссию о насилии и необходимости законодательного закрепления понятия согласия.

Третья книга появится в ноябре–декабре и будет посвящена редкому психическому диагнозу ― синдрому Мюнхгаузена. Это мемуары Джипси Роуз, которую мать с самого детства заставляла жить как тяжело больную. Ди-Ди-Бланшар годами обманывала врачей, оформляла дочери инвалидность и полностью контролировала ее жизнь, запрещая любые контакты с внешним миром. Джипси перемещалась в инвалидной коляске, принимала ненужные ей лекарства и верила, что не сможет выжить без матери. Повзрослев, она поняла, что здорова, и решилась на убийство и побег. Почти десять лет спустя, выйдя на свободу, девушка впервые делится собственной версией произошедшего. История Джипси легла в основу фильмов и сериалов, включая проект Netflix. 

«Откровения людей, решившихся говорить о пережитом, возвращают чувство достоинства, помогают увидеть механизмы насилия и дают шанс тем, кто все еще молчит», ― отметили в «Эксмо». 

