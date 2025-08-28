Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1сентября будут продавать только по паспорту
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров

Фото: Телеграмма РЖД

РЖД представили новые вагоны СВ с повышенным комфортом. Ключевым улучшением стало увеличение размера спальных мест: они стали на целых 16 сантиметров длиннее. Об изменениях РЖД написали в официальном телеграм-канале.

Теперь длина полки составляет ровно 2 метра. В купе стало больше места для вещей, закрытые полки над кроватями увеличили, чтобы вместить больше ручной клади и спортинвентаря. Для ценных вещей установили сейф.

1/2
РЖД
2/2
Телеграмма РЖД/Telegram

На столе расположились станции для беспроводной зарядки, а в ногах кровати — экраны, на которых можно будет посмотреть кино или ТВ. Температуру в купе получится регулировать индивидуально под себя. В каждом вагоне помимо санузлов оборудовали душевую с феном, утюгом и гладильной доской.

Новые купе РЖД покажут на выставке «Pro//Движение.Экспо». До конца года закупят 28 таких вагонов.

Ранее стало известно, что Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до крупных городов за пределами Подмосковья. Они свяжут столицу со столицами соседних регионов: Тулой, Иваново, Ярославлем, Тверью и Смоленском.

Теги:
РЖД