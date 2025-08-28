Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров

РЖД представили новые вагоны СВ с повышенным комфортом. Ключевым улучшением стало увеличение размера спальных мест: они стали на целых 16 сантиметров длиннее. Об изменениях РЖД написали в официальном телеграм-канале.
Теперь длина полки составляет ровно 2 метра. В купе стало больше места для вещей, закрытые полки над кроватями увеличили, чтобы вместить больше ручной клади и спортинвентаря. Для ценных вещей установили сейф.
На столе расположились станции для беспроводной зарядки, а в ногах кровати — экраны, на которых можно будет посмотреть кино или ТВ. Температуру в купе получится регулировать индивидуально под себя. В каждом вагоне помимо санузлов оборудовали душевую с феном, утюгом и гладильной доской.
Новые купе РЖД покажут на выставке «Pro//Движение.Экспо». До конца года закупят 28 таких вагонов.
