Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом

Люди склонны копировать поведение не только друг друга, но и собак, установили венгерские этологи. Статью опубликовали в журнале «Behaviour Ecology and Sociobiology», основные тезисы пересказали N+1.
В эксперименте приняли участие 117 венгерских собачников, среди них 33 мужчины и 84 женщины. Участников разделили на три группы: в первой демонстратором был человек, во второй — собака, а в контрольной демонстратора не было вовсе. Задача заключалась в том, чтобы обойти V-образный забор после того, как это сделал демонстратор.
При этом экспериментатор выбирал (или незаметно подсказывал собаке) то направление, которое не соответствовало ведущей руке испытуемого. Если участник был правшой — собака или человек обходили ограждение слева, и наоборот.
В группе, где демонстратором был человек, 42 из 44 участников обошли забор с той же стороны, что и он. Среди тех, перед кем шла собака, 38 из 48 человек выбрали ее сторону. В контрольной группе, как и ожидалось, люди выбирали направление случайно: 11 пошли со стороны ведущей руки, 12 — с противоположной.
Ученые объясняют повтор поведения неизвестной собаки сильной эмоциональной связью между собачниками и животными.
