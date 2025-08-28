Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иваново, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера

Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом

Фото: Artmainstream

Люди склонны копировать поведение не только друг друга, но и собак, установили венгерские этологи. Статью опубликовали в журнале «Behaviour Ecology and Sociobiology», основные тезисы пересказали N+1.

В эксперименте приняли участие 117 венгерских собачников, среди них 33 мужчины и 84 женщины. Участников разделили на три группы: в первой демонстратором был человек, во второй — собака, а в контрольной демонстратора не было вовсе. Задача заключалась в том, чтобы обойти V-образный забор после того, как это сделал демонстратор.

При этом экспериментатор выбирал (или незаметно подсказывал собаке) то направление, которое не соответствовало ведущей руке испытуемого. Если участник был правшой — собака или человек обходили ограждение слева, и наоборот.

Csenge Anna Lugosi et al. // Behavioral Ecology and Sociobiology, 2025

В группе, где демонстратором был человек, 42 из 44 участников обошли забор с той же стороны, что и он. Среди тех, перед кем шла собака, 38 из 48 человек выбрали ее сторону. В контрольной группе, как и ожидалось, люди выбирали направление случайно: 11 пошли со стороны ведущей руки, 12 — с противоположной.

Ученые объясняют повтор поведения неизвестной собаки сильной эмоциональной связью между собачниками и животными.

30 августа на ВДНХ в Москве пройдет костюмированный парад корги. Принять участие в нем могут собаки с ветеринарным паспортом и поводком, хозяева которых зарегистрируются на сайте. Шествие пройдет от арки Главного входа до Узбекского парка. В последнем после завершения парада пройдут соревнования для псов, а также конкурс на лучший костюм.

