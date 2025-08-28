Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом

В группе, где демонстратором был человек, 42 из 44 участников обошли забор с той же стороны, что и он. Среди тех, перед кем шла собака, 38 из 48 человек выбрали ее сторону. В контрольной группе, как и ожидалось, люди выбирали направление случайно: 11 пошли со стороны ведущей руки, 12 — с противоположной.