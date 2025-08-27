Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иваново, Твери и Смоленска

Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до крупных городов за пределами Подмосковья. Их протянут до Тулы, Иваново, Ярославля, Твери и Смоленска, пообещал мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде». 


Градоначальник надеется, что развитие центрального транспортного узла позволит жителям соседних с Москвой регионов работать в столице, но продолжать жить в своих городах. Цель Собянина — обеспечить частое и комфортное сообщение.

«Из того же Смоленска доехать сегодня на „пригороде“ до Москвы очень сложно. В результате люди выезжают в Москву и остаются. Если же будет нормальное тактовое движение, то из Смоленска можно ездить в Москву на работу и возвращаться обратно и наоборот, то есть не будет избыточной концентрации населения», — пояснил мэр.

По его словам, система метрополитена будет расти не только за счет МЦД. В год планируется открывать по шесть новых станций. К 2035 году метро станет больше на 60 станций, рассказал Собянин.

«Таких рывков, как мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет. В спокойном, плановом режиме строим Рублёво-Архангельскую ветку, Бирюлёвскую и Троицкую линии метро. Рассматриваем сейчас линию на Сколково, строим станции „Гольяново“ и „Печатники“», — добавил он.

Развитие общественного транспорта, по задумке московский властей, должно также улучшить ситуацию с автомобильным движением в столице. Собянин поделился, что надеется пересадить «хотя бы еще 5%» автомобилистов с личного транспорта на городской.

«Наша стратегическая задача, чтобы город ехал, чтобы на дороги Москвы даже в пиковые нагрузки больше 3,5 млн машин в сутки не заезжало. Такую планку стараемся держать уже лет семь», — отметил мэр.

С этой целью в Москве развивают сеть платных парковок. «Я с большим удовольствием отменил бы все платные парковки и ограничения. Но у нас около 8 миллионов машин в Москве и Подмосковье», — подчеркнул Собянин. 

