МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до крупных городов за пределами Подмосковья. Их протянут до Тулы, Иванова, Ярославля, Твери и Смоленска, пообещал мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».
Градоначальник надеется, что развитие центрального транспортного узла позволит жителям соседних с Москвой регионов работать в столице, но продолжать жить в своих городах. Цель Собянина — обеспечить частое и комфортное сообщение.
«Из того же Смоленска доехать сегодня на „пригороде“ до Москвы очень сложно. В результате люди выезжают в Москву и остаются. Если же будет нормальное тактовое движение, то из Смоленска можно ездить в Москву на работу и возвращаться обратно, и наоборот, то есть не будет избыточной концентрации населения», — пояснил мэр.
По его словам, система метрополитена будет расти не только за счет МЦД. В год планируется открывать по шесть новых станций. К 2035 году метро станет больше на 60 станций, рассказал Собянин.
«Таких рывков, как когда мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет. В спокойном, плановом режиме строим Рублево-Архангельскую ветку, Бирюлевскую и Троицкую линии метро. Рассматриваем сейчас линию на Сколково, строим станции „Гольяново“ и „Печатники“», — добавил он.
Развитие общественного транспорта, по задумке московских властей, должно также улучшить ситуацию с автомобильным движением в столице. Собянин поделился, что надеется пересадить «хотя бы еще 5%» автомобилистов с личного транспорта на городской.
«Наша стратегическая задача — чтобы город ехал, чтобы на дороги Москвы даже в пиковые нагрузки больше 3,5 млн машин в сутки не заезжало. Такую планку стараемся держать уже лет семь», — отметил мэр.
С этой целью в Москве развивают сеть платных парковок. «Я с большим удовольствием отменил бы все платные парковки и ограничения. Но у нас около 8 миллионов машин в Москве и Подмосковье», — подчеркнул Собянин.