Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер-тизер хоррора «Сын плотника», в котором главную роль исполнил звезда «Собирателя душ» и «Без лица» Николас Кейдж.
Оскароносный актер сыграл таинственного плотника, который становится хранителем мальчика, чья семья скрывается в Египте времен Римской империи. Мальчик начинает сомневаться в плотнике и восстает против него с помощью таинственных сил.
Автором фильма, который описывается как переосмысление детства Иисуса Христа, выступит Лотфи Натан, известный по картине «До весны». Он написал сценарий «Сына плотника» и выступил режиссером проекта.
Помимо Кейджа, в фильме снялись Ноа Джуп, FKA Twigs и Суэйла Якуб. Оператором ленты стал Симон Бефилс. Кейдж выступил продюсером хоррора наряду с Джели Виес, Алексом Хьюзом и Риккардо Маддалоссо.
Съемки фильма прошли в греческой Мегаре. Дистрибутором «Сына плотника» стала кинокомпания Magnolia Pictures. Лента выйдет в кинопрокат осенью, точная дата релиза пока неизвестна.