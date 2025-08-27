Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»

Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»

Кадр: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер-тизер хоррора «Сын плотника», в котором главную роль исполнил звезда «Собирателя душ» и «Без лица» Николас Кейдж.

Оскароносный актер сыграл таинственного плотника, который становится хранителем мальчика, чья семья скрывается в Египте времен Римской империи. Мальчик начинает сомневаться в плотнике и восстает против него с помощью таинственных сил. 
 

Видео: One Media/YouTube

Автором фильма, который описывается как переосмысление детства Иисуса Христа, выступит Лотфи Натан, известный по картине «До весны». Он написал сценарий «Сына плотника» и выступил режиссером проекта.

Помимо Кейджа, в фильме снялись Ноа Джуп, FKA Twigs и Суэйла Якуб. Оператором ленты стал Симон Бефилс. Кейдж выступил продюсером хоррора наряду с Джели Виес, Алексом Хьюзом и Риккардо Маддалоссо.

Съемки фильма прошли в греческой Мегаре. Дистрибутором «Сына плотника» стала кинокомпания Magnolia Pictures. Лента выйдет в кинопрокат осенью, точная дата релиза пока неизвестна. 
 

