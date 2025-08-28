Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни

Экстремальная жара ускоряет старение организма, причем воздействие волн жары сопоставимо с негативным влиянием курения, алкоголя и малоподвижного образа жизни. Это показало исследование ученых из Университета Гонконга. Статью опубликовал Nature Climate Change, основные тезисы пересказало N+1.
В исследовании приняли участие почти 25 тыс. взрослых жителей Тайваня в возрасте 25–80 лет. Данные собирались на протяжении 15 лет, за каждым участником в среднем наблюдали 6,3 года.
Ученых интересовал разрыв между хронологическим и биологическим возрастами участников. Второй определялся исходя из 12 параметров, включая артериальное давление, содержание в крови холестерина и гемоглобина и объем форсированного выдоха за секунду.
На момент начала наблюдений среднее ускорение старения составило около 3,7 дня. После двух лет — и 10 волн жары — показатель увеличился до 8–11 дней. Таким образом, из-за экстремальных температур биологическое старение ускорялось в два-три раза.
Пусть масштаб может показаться небольшим — последствия сопоставимы с ускоренным старением от курения, алкоголя и малоподвижного образа жизни. За два года оно составило 0,023–0,031 года для волн жары и 0,002–0,056 для вредных привычек.
Наиболее уязвимыми группами оказались работники физического труда и люди, не имеющие доступа к кондиционерам. На них воздействие жары было в три раза сильнее, чем на тех, кто занят умственным трудом.
Тем временем в Москве в последние выходные лета — 30 и 31 августа — ожидается потепление до 28 градусов. Все из-за последствий урагана «Эрин», бушевавшего в США. Его остатки сформировали циклон в Европе.