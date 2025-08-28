Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни

Crocs выпустит сабо с Эриком Картманом, Полотенчиком и другими персонажами «Южного Парка»
В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки
МРОТ могут повысить на 20% со следующего года
«Такие дела» запустили платформу для благотворительных сборов «Раз такое дело»
Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты
29 августа в «Новом Манеже» представят современную версию «Маленьких трагедий» Пушкина
МТС Web Services создали шаблон для школьных покупок с чек-листами и калькулятором расходов
Песни Shaman, Газманова и Майданова включили в школьную программу
Macan, Zivert и Ay Yola: что россияне слушали летом на «МТС Музыке»
Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики с 1 сентября будут продавать только по паспорту
73% учителей считают, что макияж делает старшеклассниц более собранными
Актер, сыгравший отца Троя в «Классном мюзикле», раскрыл, что первый фильм сняли всего за 4 недели
Спальные места в новых вагонах СВ стали длиннее на 16 сантиметров
Люди неосознанно повторяют за собаками, а не только друг за другом
МЦД продлят до Тулы, Ярославля, Иванова, Твери и Смоленска
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября

Жара ускоряет старение так же, как курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни

Фото: Chandan Chaurasia/Unsplash

Экстремальная жара ускоряет старение организма, причем воздействие волн жары сопоставимо с негативным влиянием курения, алкоголя и малоподвижного образа жизни. Это показало исследование ученых из Университета Гонконга. Статью опубликовал Nature Climate Change, основные тезисы пересказало N+1.

В исследовании приняли участие почти 25 тыс. взрослых жителей Тайваня в возрасте 25–80 лет. Данные собирались на протяжении 15 лет, за каждым участником в среднем наблюдали 6,3 года.

Ученых интересовал разрыв между хронологическим и биологическим возрастами участников. Второй определялся исходя из 12 параметров, включая артериальное давление, содержание в крови холестерина и гемоглобина и объем форсированного выдоха за секунду.

На момент начала наблюдений среднее ускорение старения составило около 3,7 дня. После двух лет — и 10 волн жары — показатель увеличился до 8–11 дней. Таким образом, из-за экстремальных температур биологическое старение ускорялось в два-три раза.

Пусть масштаб может показаться небольшим — последствия сопоставимы с ускоренным старением от курения, алкоголя и малоподвижного образа жизни. За два года оно составило 0,023–0,031 года для волн жары и 0,002–0,056 для вредных привычек. 

Наиболее уязвимыми группами оказались работники физического труда и люди, не имеющие доступа к кондиционерам. На них воздействие жары было в три раза сильнее, чем на тех, кто занят умственным трудом.

Тем временем в Москве в последние выходные лета — 30 и 31 августа — ожидается потепление до 28 градусов. Все из-за последствий урагана «Эрин», бушевавшего в США. Его остатки сформировали циклон в Европе.

Расскажите друзьям