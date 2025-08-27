Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II

Малый театр представит в новом сезоне спектакль по пьесе «Расстроенная семья», которую написала императрица Екатерина II. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главного режиссера театра Алексея Дубровского.
Постановку создаст режиссер Андрей Максимов. Ее покажут зимой на Малой сцене на Ордынке. Произведение Екатерины II получит сценическую реализацию впервые в истории России.
Театр в юбилейном для него 270-м сезоне ожидают еще несколько премьер. Владимир Данай зимой выпустит спектакль «Защита Лужина» по произведению Владимира Набокова — тоже на Малой сцене на Ордынке.
В сентябре Малый театр представит премьеру «Весьма остроумной и превеселой комедии о виндзорских женушках». Постановку срежиссировал Александр Вельмакин, главную роль в ней исполнила народная артистка России Светлана Аманова.
В ноябре пройдет премьера «Анны Карениной» с Полиной Долинской в главной роли. Этот спектакль выпустит Андрей Прикотенко. Наконец, на новой камерной сцене на Серпуховской представят спектакль Аси Князевой по новеллам Стефана Цвейга.
Весной зрителей ждут спектакли «Белая гвардия» и «Пигмалион», над ними работают соответственно Дубровский и Глеб Подгородинский. Первую постановку можно будет увидеть на исторической сцене, вторую — в филиале.
«Завершит череду премьерных спектаклей под конец сезона в филиале на Ордынке спектакль режиссера Владимира Драгунова „Гиперболоид инженера Гарина“ (по роману Алексея Толстого). У нас очень масштабные планы на всех площадках», — поделился Дубровский.