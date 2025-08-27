Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Николас Кейдж появился в трейлере-тизере «Сына плотника»
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»

Малый театр представит спектакль по пьесе, написанной императрицей Екатериной II

Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Малый театр представит в новом сезоне спектакль по пьесе «Расстроенная семья», которую написала императрица Екатерина II. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главного режиссера театра Алексея Дубровского.

Постановку создаст режиссер Андрей Максимов. Ее покажут зимой на Малой сцене на Ордынке. Произведение Екатерины II получит сценическую реализацию впервые в истории России.

Театр в юбилейном для него 270-м сезоне ожидают еще несколько премьер. Владимир Данай зимой выпустит спектакль «Защита Лужина» по произведению Владимира Набокова — тоже на Малой сцене на Ордынке.

В сентябре Малый театр представит премьеру «Весьма остроумной и превеселой комедии о виндзорских женушках». Постановку срежиссировал Александр Вельмакин, главную роль в ней исполнила народная артистка России Светлана Аманова.

В ноябре пройдет премьера «Анны Карениной» с Полиной Долинской в главной роли. Этот спектакль выпустит Андрей Прикотенко. Наконец, на новой камерной сцене на Серпуховской представят спектакль Аси Князевой по новеллам Стефана Цвейга.

Весной зрителей ждут спектакли «Белая гвардия» и «Пигмалион», над ними работают соответственно Дубровский и Глеб Подгородинский. Первую постановку можно будет увидеть на исторической сцене, вторую — в филиале.

«Завершит череду премьерных спектаклей под конец сезона в филиале на Ордынке спектакль режиссера Владимира Драгунова „Гиперболоид инженера Гарина“ (по роману Алексея Толстого). У нас очень масштабные планы на всех площадках», — поделился Дубровский.

Расскажите друзьям