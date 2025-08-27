Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора

Американский актер Стивен Сигал открыл вместе с сыном Домиником в России компанию под названием «Хикари». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Единый госреестр юридических лиц.
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания будет специализироваться на консультировани в области коммерческой деятельности и управления. Однако бизнесмен Михаила Самарин заявил телеграм-каналу Mash, что Сигалы займутся переработкой мусора.
По словам предпринимателя, который выступает соучредителем «Хикари», в планах — строительство мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье. На заводах будут обрабатывать в том числе грязный пластик.
Представители «Хикари» надеются увеличить объем пластиковых отходов, которые перерабатывются в стране. Их цель — добиться того, чтобы в России переабатывали 20% такого мусора.