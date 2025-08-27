Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»

Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора

Фото: Saradan Media

Американский актер Стивен Сигал открыл вместе с сыном Домиником в России компанию под названием «Хикари». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Единый госреестр юридических лиц.


Согласно данным ЕГРЮЛ, компания будет специализироваться на консультировани в области коммерческой деятельности и управления. Однако бизнесмен Михаила Самарин заявил телеграм-каналу Mash, что Сигалы займутся переработкой мусора.

По словам предпринимателя, который выступает соучредителем «Хикари», в планах — строительство мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье. На заводах будут обрабатывать в том числе грязный пластик.

Представители «Хикари» надеются увеличить объем пластиковых отходов, которые перерабатывются в стране. Их цель — добиться того, чтобы в России переабатывали 20% такого мусора. 

