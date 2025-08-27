Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в мини-сериале «Предложение», получил главную роль в фильме о создании ленты «Рокки». Производством проекта занимается Amazon, сообщает The Hollywood Reporter.

Картина «Я играю Рокки» расскажет о молодом Сильвестре Сталлоне — актере  с частично парализованным лицом и дефектами речи, который сам пишет сценарий боксерского кино. Его идея заинтересовывает крупную студию, но автор отказывается продавать права на текст, если ему не предоставят главную роль.

Актер не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм с самим собой в главной роли. В 1976 году фильм стал самым кассовым проектом и получил 10 номинаций на премию «Оскар»,  из которых выиграл три, включая награду за «Лучший фильм».

Ипполито очень хотел получить роль Сталлоне. Услышав о проекте, он самостоятельно записал самопробы и отправил их прямо продюсерам. Как отметили в СМИ, актер продемонстрировал упорство, которое станет главной темой фильма «Я играю Рокки».

Кто еще снимется в картине, пока неизвестно. Режиссером ленты станет лауреат «Оскара» Питер Фаррелли, снявший «Зеленую книгу». Продюсером проекта, который получит название «Я играю Рокки», станет Тоби Эммерих — экс-глава киностудии Warner Bros. Сценарий картины напишет Питер Гэмбл, работавший над «Офисным беспределом». Дата премьеры пока не назначена.

«Я был поклонником Питера Фаррелли и как режиссера, и как человека с тех пор, как начала работать с ним над музыкой к фильму „Тупой и еще тупее“. Но лишь „Зеленая книга“ заставила меня подумать, что именно Пит может поставить этот вдохновляющий сценарий», — делился Эммерих.

