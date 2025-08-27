Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах

Lionsgate выпустит в повторный прокат сагу «Сумерки». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Discussing Films.
Все фильмы франшизы выйдут в США в обновленной 4K-версии. Сеансы начнутся уже в октябре. Состоятся ли показы в России, пока неизвестно.
Франшиза «Сумерки» основана на серии романов американской писательницы Стефани Майер. Она включает в себя четыре книги: «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет». Они рассказывают историю семнадцатилетней девушки Беллы Свон, которая переезжает в Форкс и влюбляется в вампира Эдварда Каллена.
«Сумеречная сага» состоит из пяти фильмов. Они выходили с 2008 по 2012 год. Главные роли в лентах сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер. Общая касса фильмов составила более 3 млрд долларов.
Недавно стало известно, что Lionsgate экранизирует книгу «Солнце полуночи» 2020 года, который представляет собой пересказ первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена, а не Беллы Свон. В качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала выступит Синди Дейли («Воспитанные волками», «Соври мне»). Питер Фачинелли, который в «Сумерках» сыграл Карлайла Каллена, признался, что не читал новую книгу «Солнце полуночи» от лица Эдварда и не собирается это делать.