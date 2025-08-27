Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах

Недавно стало известно, что Lionsgate экранизирует книгу «Солнце полуночи» 2020 года, который представляет собой пересказ первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена, а не Беллы Свон. В качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала выступит Синди Дейли («Воспитанные волками», «Соври мне»). Питер Фачинелли, который в «Сумерках» сыграл Карлайла Каллена, признался, что не читал новую книгу «Солнце полуночи» от лица Эдварда и не собирается это делать.