Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Стивен Сигал открыл в России компанию по переработке мусора
Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»

Сагу «Сумерки» снова начнут показывать в кинотеатрах

Фото: Summit Entertainment

Lionsgate выпустит в повторный прокат сагу «Сумерки». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Discussing Films.

Все фильмы франшизы выйдут в США в обновленной 4K-версии. Сеансы начнутся уже в октябре. Состоятся ли показы в России, пока неизвестно.

Франшиза «Сумерки» основана на серии романов американской писательницы Стефани Майер. Она включает в себя четыре книги: «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет». Они рассказывают историю семнадцатилетней девушки Беллы Свон, которая переезжает в Форкс и влюбляется в вампира Эдварда Каллена. 

DiscussingFilms

«Сумеречная сага» состоит из пяти фильмов. Они выходили с 2008 по 2012 год. Главные роли в лентах сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер. Общая касса фильмов составила более 3 млрд долларов.

Недавно стало известно, что Lionsgate экранизирует книгу «Солнце полуночи» 2020 года, который представляет собой пересказ первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена, а не Беллы Свон. В качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала выступит Синди Дейли («Воспитанные волками», «Соври мне»). Питер Фачинелли, который в «Сумерках» сыграл Карлайла Каллена, признался, что не читал новую книгу «Солнце полуночи» от лица Эдварда и не собирается это делать.

