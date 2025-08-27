Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»

Фото: robbiewilliams

На британского певца Робби Уильямса подал в суд ирландский музыкант Рэй Хеффернан. Он требует справедливого вознаграждения за предполагаемое участие в создании песни «Angels», написал Daily Mail.

По словам Хеффернана, он придумал будущий хит в возрасте 22 лет. В 1996 году он, как утверждает артист, сыграл его Уильямсу во время встречи в Дублине. После этого музыканты записали первую версию сингла.

Хеффернан утверждает, что в тот момент оказался на звукозаписывающей студии всего во второй раз в жизни. «Поэтому, когда разговор зашел о продаже песни, я был просто в восторге», — заявил он.

«Изначально они предложили 2500 фунтов стерлингов за отказ от прав. Когда я попросил, чтобы мое имя было указано в альбоме, они подняли цену до 7500 фунтов стерлингов. Под обещание, что мое имя будет упомянуто, я принял предложение», — вспомнил артист.

Хеффернан надеется, что сможет получить куда более щедрое вознаграждение за авторство «Angels». Он считает, что заслуживает 33%-ную долю от будущих гонораров. Чтобы добиться ее, он обратится к правосудию Великобритании и Германии.

Музыкант рассчитывает, что Директивы ЕС об авторском праве помогут ему в его борьюе. Они позволяют авторам требовать дополнительное вознаграждение в случае, если изначальный платеж был слишком низким по сравнению с полученной от произведения прибылью. Решить, так ли это, должен суд.

Интересно, что сам исполнитель «Angels» Робби Уильямс никогда не признавал авторство Хеффернана и даже называл его «фантазером». Певец рассказывал, что записал демо-версию хита с начинающим автором. Тот, как отмечал певец, написал песню после того, как его партнерша пережила выкидыш.

Уильямс утверждал, что кардинально переработал оригинальный материал с помощью музыканта Гая Чемберса. Вместе артисты добавили культовый припев «And through it all, she offers me protection». 

