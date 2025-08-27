В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда

В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны

Фото: Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE)

В аргентинском городе Мар-дель-Плата нашли картину «Портрет дамы»  Витторе Гисланди, которая пропала во время Второй мировой войны. Ее обнаружили благодаря объявлению о продаже недвижимости, пишет Buenos Aires Herald.

Работа принадлежала голландскому коллекционеру Жаку Гудстиккеру, который жил в Амстердаме. В годы войны ее украл чиновник нацистской Германии. По некоторым документам, в 1946 году  двумя картинами владел офицер СС Фридрих Кадгин. В последний раз «Портрет дамы» видели в Швейцарии в 1946 году, куда Кадгин сбежал после завершения боевых действий. 

Голландский журналист Петер Схаутен вместе с журналистами AD Сирилом Росманом и Джоном ван ден Отелааром в течение многих лет пытались связаться с  дочерями Кадгиена, но семья всегда отказывалась разговаривать с ними. После нескольких безуспешных попыток связаться с ними Схаутен отправился в Мар-дель-Плата, чтобы попытаться связаться с ними лично.

У сотрудника СМИ было всего два адреса семьи. В одном из домов Схаутену не открыли дверь, но он заметил вывеску о продаже недвижимости. Вернувшись в номер, он зашел на сайт и начал изучать объявление. На пятой фотографии над диваном в гостиной он и увидел «Женский портрет» — работу, которая внесена в международный список пропавших произведений искусства.

Журналист отправил фото картины экспертам, чтобы узнать о подлинности полотна. Те ответили, что на кадрах с большой вероятностью подлинник «Портрета дамы». По их словам, портрет имеет тот же размер, что и предполагаемая картина.

После этого Схаутен снова попытался связаться с дочерями Кадгина. Сначала его вновь проигнорировали. Позже одна из них ответила: «Я понятия не имею, какой ответ вы хотите от меня. Я понятия не имею, о какой картине вы говорите». Девушка попросила Петера прислать ей вопросы в письменном виде, а затем заблокировала его в соцсетях.

Спустя несколько дней снимок портрета удалили из объявления о продаже недвижимости. Теперь наследники коллекционера Гудстиккера хотят добиться возврата произведения искусства через суд.

Кроме того, сотрудники Агентства культурного наследия Нидерландов считают, что у дочерей Кадгина есть еще одна пропавшая картина — цветочный натюрморт голландского художника Авраама Миньона. Специалисты поняли это по фото в соцсетях, которые были опубликованы в 2012 году.

