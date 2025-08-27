В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны

В аргентинском городе Мар-дель-Плата нашли картину «Портрет дамы» Витторе Гисланди, которая пропала во время Второй мировой войны. Ее обнаружили благодаря объявлению о продаже недвижимости, пишет Buenos Aires Herald.
Работа принадлежала голландскому коллекционеру Жаку Гудстиккеру, который жил в Амстердаме. В годы войны ее украл чиновник нацистской Германии. По некоторым документам, в 1946 году двумя картинами владел офицер СС Фридрих Кадгин. В последний раз «Портрет дамы» видели в Швейцарии в 1946 году, куда Кадгин сбежал после завершения боевых действий.
Голландский журналист Петер Схаутен вместе с журналистами AD Сирилом Росманом и Джоном ван ден Отелааром в течение многих лет пытались связаться с дочерями Кадгиена, но семья всегда отказывалась разговаривать с ними. После нескольких безуспешных попыток связаться с ними Схаутен отправился в Мар-дель-Плата, чтобы попытаться связаться с ними лично.
У сотрудника СМИ было всего два адреса семьи. В одном из домов Схаутену не открыли дверь, но он заметил вывеску о продаже недвижимости. Вернувшись в номер, он зашел на сайт и начал изучать объявление. На пятой фотографии над диваном в гостиной он и увидел «Женский портрет» — работу, которая внесена в международный список пропавших произведений искусства.
Журналист отправил фото картины экспертам, чтобы узнать о подлинности полотна. Те ответили, что на кадрах с большой вероятностью подлинник «Портрета дамы». По их словам, портрет имеет тот же размер, что и предполагаемая картина.
После этого Схаутен снова попытался связаться с дочерями Кадгина. Сначала его вновь проигнорировали. Позже одна из них ответила: «Я понятия не имею, какой ответ вы хотите от меня. Я понятия не имею, о какой картине вы говорите». Девушка попросила Петера прислать ей вопросы в письменном виде, а затем заблокировала его в соцсетях.
Спустя несколько дней снимок портрета удалили из объявления о продаже недвижимости. Теперь наследники коллекционера Гудстиккера хотят добиться возврата произведения искусства через суд.
Кроме того, сотрудники Агентства культурного наследия Нидерландов считают, что у дочерей Кадгина есть еще одна пропавшая картина — цветочный натюрморт голландского художника Авраама Миньона. Специалисты поняли это по фото в соцсетях, которые были опубликованы в 2012 году.