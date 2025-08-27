На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Грязная игра». Криминальный триллер выйдет на стриминговой платформе 1 октября, в нем главные роли исполняют Марк Уолберг («Третий лишний») и Лейкит Стэнфилд («Атланта»).
Актеры сыграли воров, которые совершают крупнейшее в жизни ограбление — и оказываются мишенью одновременно нью-йоркской мафии, южноамериканского диктатора и самого богатого человека в мире.
В актерский состав картины вошли Роза Салазар, Киган-Майкл Ки, Чуквуди Ивуджи, Нэт Вулф, Томас Джейн и Тони Шелхауб. Создателем фильма стал режиссер Шейн Блэк, известный по лентам «Хищник» и «Славные парни».
Блэк сам написал сценарий проекта вместе с Чарльзом Мондри и Энтони Багароззи. В основу триллера легла серия книг Ричарда Старка о профессиональном грабителе Паркере. Он был героем 24 романов писателя.
Роль Паркера в фильме изначально должен был исполнить Роберт Дауни-мл., но он выбыл из проекта. После этого главная роль досталась Уолбергу.