Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»

Кадр: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Грязная игра». Криминальный триллер выйдет на стриминговой платформе 1 октября, в нем главные роли исполняют Марк Уолберг («Третий лишний») и Лейкит Стэнфилд («Атланта»).

Актеры сыграли воров, которые совершают крупнейшее в жизни ограбление — и оказываются мишенью одновременно нью-йоркской мафии, южноамериканского диктатора и самого богатого человека в мире. 
 

Видео: Prime Video/YouTube

В актерский состав картины вошли Роза Салазар, Киган-Майкл Ки, Чуквуди Ивуджи, Нэт Вулф, Томас Джейн и Тони Шелхауб. Создателем фильма стал режиссер Шейн Блэк, известный по лентам «Хищник» и «Славные парни».

Блэк сам написал сценарий проекта вместе с Чарльзом Мондри и Энтони Багароззи. В основу триллера легла серия книг Ричарда Старка о профессиональном грабителе Паркере. Он был героем 24 романов писателя.

Роль Паркера в фильме изначально должен был исполнить Роберт Дауни-мл., но он выбыл из проекта. После этого главная роль досталась Уолбергу. 

