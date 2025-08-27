В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
На Робби Уильямса подали в суд из‑за песни «Angels»
В Аргентине нашли картину «Портрет дамы», украденную нацистами в годы Второй мировой войны
Вышел трейлер нового проекта Марка Уолберга — криминального триллера «Грязная игра»
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда

В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми

Фото: Great Ormond Street hospital

В Великобритании вскрыли капсулу времени принцессы Уэльской Дианы. Деревянный ящик закопали в 1991 году, пишет The Guardian.

Капсулу заложили во время закладки первого камня при строительстве здания Variety Club — больницы на Грейт-Ормонд-стрит в центре Лондона. Принцесса Уэльская стала президентом медучреждения в 1989 году и посещала его несколько раз до своей смерти в 1997 году.

Вместе с Дианой капсулу времени закопали двое детей, которые победили в конкурсе детской программы «Blue Peter». Они выбрали 10 предметов, символизирующих жизнь в 1990-х.

Дэвид Уотсон из Пейнтона, которому тогда было 11 лет, положил в капсулу компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг «Rhythm of Love», лист переработанной бумаги и паспорт. Девятилетняя Сильвия Фоулкс из Нориджа, выбрала коллекцию британских монет, контейнер с пятью семенами деревьев и голограмму снежинки. Еще там лежали карманный телевизор, калькулятор на солнечной батарее, экземпляр газеты «Таймс» за день захоронения капсулы со снимком Михаила Горбачева на обложке и фотография Дианы.

Great Ormond Street hospital

Планировалось, что послание в будущее пролежит «сотни лет», но в итоге его выкопали менее чем через 35 лет. Это сделали для того, чтобы освободить пространство под строительство детского онкологического центра.

Недавно стало известно, что Netflix ведет переговоры с Меган Маркл и принцем Гарри о создании документального фильма о принцессе Диане. Его премьеру хотят приурочить к 30-летию со дня гибели принцессы в автокатастрофе в 1997 году. 

Расскажите друзьям