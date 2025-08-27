В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми

Дэвид Уотсон из Пейнтона, которому тогда было 11 лет, положил в капсулу компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг «Rhythm of Love», лист переработанной бумаги и паспорт. Девятилетняя Сильвия Фоулкс из Нориджа, выбрала коллекцию британских монет, контейнер с пятью семенами деревьев и голограмму снежинки. Еще там лежали карманный телевизор, калькулятор на солнечной батарее, экземпляр газеты «Таймс» за день захоронения капсулы со снимком Михаила Горбачева на обложке и фотография Дианы.