В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана вместе с двумя детьми

В Великобритании вскрыли капсулу времени принцессы Уэльской Дианы. Деревянный ящик закопали в 1991 году, пишет The Guardian.
Капсулу заложили во время закладки первого камня при строительстве здания Variety Club — больницы на Грейт-Ормонд-стрит в центре Лондона. Принцесса Уэльская стала президентом медучреждения в 1989 году и посещала его несколько раз до своей смерти в 1997 году.
Вместе с Дианой капсулу времени закопали двое детей, которые победили в конкурсе детской программы «Blue Peter». Они выбрали 10 предметов, символизирующих жизнь в 1990-х.
Дэвид Уотсон из Пейнтона, которому тогда было 11 лет, положил в капсулу компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг «Rhythm of Love», лист переработанной бумаги и паспорт. Девятилетняя Сильвия Фоулкс из Нориджа, выбрала коллекцию британских монет, контейнер с пятью семенами деревьев и голограмму снежинки. Еще там лежали карманный телевизор, калькулятор на солнечной батарее, экземпляр газеты «Таймс» за день захоронения капсулы со снимком Михаила Горбачева на обложке и фотография Дианы.
Планировалось, что послание в будущее пролежит «сотни лет», но в итоге его выкопали менее чем через 35 лет. Это сделали для того, чтобы освободить пространство под строительство детского онкологического центра.
Недавно стало известно, что Netflix ведет переговоры с Меган Маркл и принцем Гарри о создании документального фильма о принцессе Диане. Его премьеру хотят приурочить к 30-летию со дня гибели принцессы в автокатастрофе в 1997 году.