Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится

Артистка хотела бы, чтобы ее усыпили, если ее здоровье ухудшится. «Я не хочу переживать период боли и стыда, который постепенно уничтожает тебя. Если бы инсульт означал, что я не смогу говорить, или у меня было бы двойное недержание, или я потеряла бы совершенно разум, я бы попросила закончить это», — сказала она.