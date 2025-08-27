Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Актриса Мириам Маргулис из «Гарри Поттера» хочет прибегнуть к эвтаназии, если ее здоровье ухудшится

Кадр: Warner Bros.

Британо-австралийская актриса Мириам Маргулис, известная по роли профессора Стебль в фильмах о Гарри Поттере, [призналась](https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15021691/Miriam-Margolyes-84-heartbreaking-health-admission.html) изданию Daily Mail, что подумывает об эвтаназии.

Артистка хотела бы, чтобы ее усыпили, если ее здоровье ухудшится. «Я не хочу переживать период боли и стыда, который постепенно уничтожает тебя. Если бы инсульт означал, что я не смогу говорить, или у меня было бы двойное недержание, или я потеряла бы совершенно разум, я бы попросила закончить это», — сказала она.


Маргулис подчеркнула, что хочет остаться собой и не быть «чем-то меньше того, чем может быть». Впрочем, пока 84-летняя актриса жалуется только на трудности с мобильностью — ей приходится передвигаться с помощью ходунков.

«Я подвела свое тело. Я не заботилась о нем. Теперь мне приходится ходить с ходунками. Жаль, что я не занималась спортом. Это ужасная трата времени, но это помогает двигаться. Так что я сглупила», — призналась Мириам.

Маргулис добавила, что против использования препарата «Оземпик». «Не стоит принимать лекарства, предназначенные для серьезно больных людей», — подчеркнула она. Проблему лишнего веса актриса решала бы иначе — запретила бы рекламу еды по телевидению.

Ни возраст, ни сложности с мобильностью не мешают Мириам продолжать активную жизнь. Артистка запланировала сольное шоу в Эдинбурге, посвященное Чарльзу Диккенсу, и собирается отправиться в тур в качестве стэндап-комика. Тур обещает «дорогие воспоминания, острые наблюдения… и немного непристойностей».

