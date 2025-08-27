Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Россияне теряют интерес к эзотерическим товарам

Число проданных на маркетплейсах эзотерических товаров летом 2025 года сократилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 168 тыс. Об этом пишет издание «Бизнес-секреты» со ссылкой на сервис Moneyplace.

Выручка продавцов уменьшилась на 40%: с 173 млн до 104 млн рублей. Особенно упал интерес россиян к книгам об эзотерике — их стали заказывать почти вдвое реже.

Спрос на карты Таро снизился на 46%, на руны для гадания — на 43%, на обереги — на 40%, на кристаллы и эзотерические свечи — на 27%. С чем связано падение популярности товаров, аналитики не уточнили.

В начале осени 2024 года россияне потратили на маркетплейсах 129,5 млн рублей на покупку карт Таро. Пик спроса пришелся 11 ноября — за сутки пользователи Wildberries отдали за колоды 4 млн рублей. В топ продаж попали обучающие наборы — можно предположить, что ими интересовались начинающие гадалки.

