Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»

По данным сервиса для поиска работы hh. ru, с начала 2025 года число упоминаний навыка «вайб-кодинг» в вакансиях выросло на 27%. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Наибольшее число таких вакансий сейчас размещается работодателями из Москвы и Санкт-Петербурга. Медианная зарплата таких специалистов достигает 140 тыс. рублей.
Для опытных разработчиков вайб-кодинг — это способ избавиться от рутины, сосредоточившись на творческих задачах, а для новичков — возможность сразу создавать полнофункциональные продукты, считает гендиректор «СберТеха» Максим Тятюшев.
Популярность нейросетей связана с ростом числа начинающих программистов, считает гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион. Однако он добавляет, что это приводит к росту расходов для компаний. «Потому что софт становится более „тяжелым“ и требует более мощного „железа“. У него больше точек уязвимости, и, как следствие, его дороже обслуживать», — объяснил Семион.
Вайб-кодинг — это набирающий популярность подход к программированию, при котором разработчик формулирует задачу на естественном языке, а ИИ автоматически генерирует рабочий код на ее основе. Слово «вайб» отражает подход: от разработчика требуется не код, а общее настроение и формулировка задачи, пишет «Коммерсантъ».