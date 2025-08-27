Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»

Популярность нейросетей связана с ростом числа начинающих программистов, считает гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион. Однако он добавляет, что это приводит к росту расходов для компаний. «Потому что софт становится более „тяжелым“ и требует более мощного „железа“. У него больше точек уязвимости, и, как следствие, его дороже обслуживать», — объяснил Семион.