Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»

Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»

Фото: wocintechchat/Unsplash

По данным сервиса для поиска работы hh. ru, с начала 2025 года число упоминаний навыка «вайб-кодинг» в вакансиях выросло на 27%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Наибольшее число таких вакансий сейчас размещается работодателями из Москвы и Санкт-Петербурга. Медианная зарплата таких специалистов достигает 140 тыс. рублей.

Для опытных разработчиков вайб-кодинг — это способ избавиться от рутины, сосредоточившись на творческих задачах, а для новичков — возможность сразу создавать полнофункциональные продукты, считает гендиректор «СберТеха» Максим Тятюшев.

Популярность нейросетей связана с ростом числа начинающих программистов, считает гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион. Однако он добавляет, что это приводит к росту расходов для компаний. «Потому что софт становится более „тяжелым“ и требует более мощного „железа“. У него больше точек уязвимости, и, как следствие, его дороже обслуживать», — объяснил Семион.

Вайб-кодинг — это набирающий популярность подход к программированию, при котором разработчик формулирует задачу на естественном языке, а ИИ автоматически генерирует рабочий код на ее основе. Слово «вайб» отражает подход: от разработчика требуется не код, а общее настроение и формулировка задачи, пишет «Коммерсантъ».

Расскажите друзьям