60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»

60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix

Пользователи стриминговых платформ, таких как Netflix, HBO Max и Paramount+, отказываются от своих подписок и переходят на другие сервисы, которые показывают 60-секундные мини-сериалы. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание пишет, что вертикальные стриминговые приложения опережают Netflix, Hulu и Paramount+ по росту числа пользователей. Cейчас в App Store таких стримингов больше 12. Для мини-сериалов характерна экспрессивная актерская игра и сюжеты, как из мыльных оперы.

Один из них, «How to Tame a Silver Fox», посмотрели 356 млн раз, согласно показателям студии ReelShort. Для сравнения, около 90 млн человек составили аудиторию популярного телесериала «The Last of Us».

По данным журналистов, зрители зачастую платят по 20 долларов (около 1,5 тыс. рублей) за подписку на одно приложение с вертикальными сериалами. Любители таких проектов отмечают их удобный формат, который позволяет смотреть контент на телефоне.

