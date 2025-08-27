60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix

Пользователи стриминговых платформ, таких как Netflix, HBO Max и Paramount+, отказываются от своих подписок и переходят на другие сервисы, которые показывают 60-секундные мини-сериалы. Об этом сообщает The Washington Post.
Издание пишет, что вертикальные стриминговые приложения опережают Netflix, Hulu и Paramount+ по росту числа пользователей. Cейчас в App Store таких стримингов больше 12. Для мини-сериалов характерна экспрессивная актерская игра и сюжеты, как из мыльных оперы.
Один из них, «How to Tame a Silver Fox», посмотрели 356 млн раз, согласно показателям студии ReelShort. Для сравнения, около 90 млн человек составили аудиторию популярного телесериала «The Last of Us».
По данным журналистов, зрители зачастую платят по 20 долларов (около 1,5 тыс. рублей) за подписку на одно приложение с вертикальными сериалами. Любители таких проектов отмечают их удобный формат, который позволяет смотреть контент на телефоне.