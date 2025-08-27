Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября

Фото: Bettmann/Getty Images

Премьера третьего сезона сериала «Монстр» — «Монстр. История Эда Гейна» — состоится 3 октября. Об этом сообщил Netflix и опубликовал первый постер шоу.

Главную роль в новой части шоу исполнил британский актер Чарли Ханнам, известный по сериалу «Сыны анархии». Он вместе с создателями сериала исследует корни интереса современной публики к маньякам и извращенцам.

Netflix

«Удивительная вещь, о которой говорит шоу, — это то, как много злодеев и насколько поп-культура основана на Эде Гейне: „Психо“, „Молчание ягнят“, „Техасская резня бензопилой“, „Американский психопат“ и так далее. Эд повлиял на многое за последние 100 лет, и этот сезон — очень интересный для работы, потому что он задает вопрос: „Как мы так этим заинтересовались и почему? Где все это началось?“» — говорил Мерфи.

Съемки третьего сезона стартовали в октябре 2024 года. Режиссером нескольких эпизодов выступил Макс Уинклер.

Первый сезон сериала «Монстр» назывался «Монстр: История Джеффри Дамера», он вышел на Netflix в сентябре 2022 года. Второй сезон под именем «Монстры: История братьев Менендес» появился в сентябре 2024 года.

Недавно стало известно, что некрофил станет героем двухсерийного документального сериала «Ed Gein: Original Psycho» («Эд Гейн: Настоящий психопат»). В шоу изучат разум человека, который послужил вдохновением для создателей фильмов «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят».

Эд Гейн, родившийся в 1906 году, стал первым известным серийным убийцей в США. Его прозвали Мясник из Плейнфилда за то, что он убивал людей, крал трупы из могил, а из костей и кожи делал сувениры и шил одежду.

Суд признал Гейна невменяемым и отправил его на принудительное лечение. Он провел остаток жизни в психиатрической больнице и умер там от остановки сердца в 1984 году.

