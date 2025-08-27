В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров

В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр, где редкие экспонаты из запасников Третьяковки и других московских музеев впервые предстанут перед публикой. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.
Фото: @blogsobyanin
Общая площадь здания составит 72 тыс. квадратных метров, разделенных на три главные зоны. Выставочное пространство займет почти 19 тыс. квадратных метров. В залах смогут находиться до 4000 посетителей одновременно.
Зона открытого хранения составит более 21 тыс. квадратных метров, специальные помещения для Третьяковской галереи — свыше 10 тыс. квадратных метров. «По сути это будут не привычные закрытые на ключ помещения, а большие выставочные залы, куда можно прийти и посмотреть то, что в классических запасниках было десятилетиями скрыто от наших глаз», — говорится в блоге Собянина.
Кроме того, в здании будут созданы общественные пространства, административные помещения и реставрационный центр с рабочими мастерскими. Дата постройки комплекса пока неизвестна.
Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин с ранее говорил, что такое хранилище полностью не решило бы проблемы музеев, но было бы «хорошей поддержкой». Он отмечал, что в ГИМ находится порядка 5 млн экспонатов, а в постоянной экспозиции на Красной площади посетители могут увидеть лишь 0,7% коллекции.