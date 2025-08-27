В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»

В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров

Фото: @blogsobyanin

В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр, где редкие экспонаты из запасников Третьяковки и других московских музеев впервые предстанут перед публикой. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

1/2

Фото: @blogsobyanin

2/2

Фото: @blogsobyanin

Общая площадь здания составит 72 тыс. квадратных метров, разделенных на три главные зоны. Выставочное пространство займет почти 19 тыс. квадратных метров. В залах смогут находиться до 4000 посетителей одновременно.

Зона открытого хранения составит более 21 тыс. квадратных метров, специальные помещения для Третьяковской галереи — свыше 10 тыс. квадратных метров. «По сути это будут не привычные закрытые на ключ помещения, а большие выставочные залы, куда можно прийти и посмотреть то, что в классических запасниках было десятилетиями скрыто от наших глаз», — говорится в блоге Собянина.

Кроме того, в здании будут созданы общественные пространства, административные помещения и реставрационный центр с рабочими мастерскими. Дата постройки комплекса пока неизвестна.

Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин с ранее говорил, что такое хранилище полностью не решило бы проблемы музеев, но было бы «хорошей поддержкой». Он отмечал, что в ГИМ находится порядка 5 млн экспонатов, а в постоянной экспозиции на Красной площади посетители могут увидеть лишь 0,7% коллекции.

Расскажите друзьям