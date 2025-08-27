В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров

Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин с ранее говорил, что такое хранилище полностью не решило бы проблемы музеев, но было бы «хорошей поддержкой». Он отмечал, что в ГИМ находится порядка 5 млн экспонатов, а в постоянной экспозиции на Красной площади посетители могут увидеть лишь 0,7% коллекции.