Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции

Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0». Фото: Twentieth Century Fox

Родственники Брюса Уиллиса решили переселить его в другой дом из-за прогрессирующей деменции, там он находится под круглосуточным наблюдением профессиональных сиделок. Об этом в интервью ABC рассказала жена актера британская актриса Эмма Хеминг-Уиллис.

Эмма отметила, что ей было тяжело принять такое решение, но она сделала это ради их общих дочерей — 11-летней Эвелин и 13-летней Мейбл. При этом она продолжает завтракать и ужинать с мужем каждый день.

«У Брюса в целом неплохое здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и мы научились к этому адаптироваться. Мы общаемся с ним иначе», — сказала она.

Жена актера также рассказала, какими были первые симптомы заболевания актера. «Из человека очень разговорчивого и активного он стал немного тихим, равнодушным и отстраненным. К нему вернулось заикание, присущее ему в детстве, а на работе он стал пропускать реплики, иногда выглядеть растерянным, и никто не знал почему», — отметила Эмма.

В 2022-м Брюс завершил актерскую карьеру по состоянию здоровья. Год спустя семья актера сообщила, что Уиллису поставили точный диагноз — «лобно-височная деменция». Лечения от этой болезни на сегодня не существует.

В июне, в День отца, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис призналась, что переживает этот день с болью.  «У меня в груди ноет от желания поговорить с тобой, рассказать все, что происходит в моей жизни. Обнять тебя, расспросить о жизни, историях, трудностях, победах… Жаль, что я не задала тебе больше вопросов, пока могла», — написала она.

Эмма Хеминг-Уиллис также опубликовала пост: «Мне невероятно грустно. Я всей душой хочу, чтобы все было иначе — для него и для нас», — отметила женщина.

