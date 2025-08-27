Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции

В июне, в День отца, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис призналась, что переживает этот день с болью. «У меня в груди ноет от желания поговорить с тобой, рассказать все, что происходит в моей жизни. Обнять тебя, расспросить о жизни, историях, трудностях, победах… Жаль, что я не задала тебе больше вопросов, пока могла», — написала она.