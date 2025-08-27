«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер

Портал IGN представил 40-секундный тизер-трейлер фильма «Возвращение в Сайлент-Хилл». Он выйдет в прокат 23 января 2026 года.
Новая экранизация по знаменитой серии видеоигр Konami расскажет о Джеймсе — мужчине, получившем загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент-Хилл.
Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью. В поисках жены Джеймс блуждает по Сайлент-Хиллу и встречает там Марию, удивительно похожую на Мэри.
Главную роль в ленте исполнил Джереми Ирвин, известный по лентам «Боевой конь» и «Сейчас самое время». Марию сыграла Ханна Эмили Андерсон («Под прикрытием», «Зов крови»). Режиссером выступил Кристоф Ганс, снявший оригинальный фильм 2006 года. За музыку вновь отвечает культовый композитор Акира Ямаока.