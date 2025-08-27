Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку

Фото: Holly Mandarich/Unsplash

Российские туристы стали на 27% чаще путешествовать в одиночку в августе по сравнению с началом 2025 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс Путешествия», которые опубликовал ТАСС.

Исследование основано на данных по бронированиям отелей и апартаментов. Активнее других такой досуг выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

По данным сервиса, соло-туристы в основном выбирают поездки по России: в Москве и Московской области останавливаются 25% таких людей, в Санкт-Петербурге — 14%, в Краснодарском крае — 12%, в Республике Татарстан — 3%, Нижегородской и Ростовской областях — по 2%. В топ-5 востребованных зарубежных направлений вошли Беларусь, Турция, Франция, Италия и Испания.

Согласно исследованию, чаще всего соло-путешественники отправляются в путь на выходные — на два дня. Для более длительных поездок у туристов востребованы оздоровительные направления — Кисловодск и Ессентуки. Там они останавливаются в среднем на четыре дня.

