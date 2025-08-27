Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде

Фото: Ali Kazal/Unplash

Во Франции пассажирка поезда Париж — Ванн (регион Бретань) получила штраф после жалоб попутчиков на ее кошку, которая громко мяукала. Об этом пишет BFMTV.

Инцидент произошел 21 августа. Камилла и ее спутник Пьер взяли с собой в поездку кота по кличке Моне, который ехал в переноске. По словам женщины, питомец привык к путешествиям, но в начале пути начал громко мяукать, после чего несколько пассажиров пожаловались на шум. 

Контролер предложил пассажирам пересесть, но те отказались. В результате хозяйку кота оштрафовали на 110 евро (больше 10 тыс. рублей) за нарушение общественного порядка.

Камилла отметила, что соблюдала все правила перевозки животных и даже купила на кота билет за 7 евро. Француженка подала запрос на отмену взыскания и заявила, что перестанет ездить на поездах железнодорожной компании SNCF до получения официального ответа.

Такой штраф не грозит видеоблогеру из Китая Син Чжилэю. Он построил миниатюрную станцию метро для своих котов. Теперь питомцы могут прогуляться по платформе, спуститься на эскалаторе и прокатиться в поезде без недовольных попутчиков.

