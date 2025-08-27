Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде

Инцидент произошел 21 августа. Камилла и ее спутник Пьер взяли с собой в поездку кота по кличке Моне, который ехал в переноске. По словам женщины, питомец привык к путешествиям, но в начале пути начал громко мяукать, после чего несколько пассажиров пожаловались на шум.