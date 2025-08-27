Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Работодатели стали чаще искать специалистов с навыками «вайб-кодинга»
Новый сезон сериала «Монстр», посвященный серийному убийце Эду Гейну, выйдет 3 октября
60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix
В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр площадью 72 тысяч квадратных метров
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из‑за развивающейся деменции
«Возвращение в Сайлент-Хилл» получило тизер-трейлер
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»
ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»

Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет

Фото: «Марс Медиа»

Книжный сервис «Литрес», компания «Ростелеком» и литературная площадка LiveLib провели исследование, в котором пользователи назвали самые удачные экранизации последних лет. Его результаты опубликовал «Сноб».

Cреди уже вышедших экранизаций первое место занял фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (26%) по роману Михаила Булгакова. На втором месте — картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (17%) по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Третью позицию занял сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (16%), основанный на книге Роберта Гараева о Казани 90-х.

Среди будущих экранизаций лидером стал сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом» (26%) по повести Аркадия и Бориса Стругацких. На втором месте — фильм Александра Домогарова-младшего «Отель „У погибшего альпиниста“» (22%). Третью позицию заняли братья Андреасян с проектом «Вовка в Тридевятом царстве» (19%), снятым по рассказу Вадима Коростылева.

Респонденты также указали произведения, экранизации которых еще не существует. Чаще всего упоминали роман Джерома Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (24%). На втором месте — «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева (17%), на третьем — книга Мариам Петросян «Дом, в котором…» (16%).

Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась в января 2025 года. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль. Режиссером выступил Михаил Локшин.

Расскажите друзьям