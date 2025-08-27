Россияне назвали фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией последних лет

Книжный сервис «Литрес», компания «Ростелеком» и литературная площадка LiveLib провели исследование, в котором пользователи назвали самые удачные экранизации последних лет. Его результаты опубликовал «Сноб».
Cреди уже вышедших экранизаций первое место занял фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (26%) по роману Михаила Булгакова. На втором месте — картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (17%) по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Третью позицию занял сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (16%), основанный на книге Роберта Гараева о Казани 90-х.
Среди будущих экранизаций лидером стал сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом» (26%) по повести Аркадия и Бориса Стругацких. На втором месте — фильм Александра Домогарова-младшего «Отель „У погибшего альпиниста“» (22%). Третью позицию заняли братья Андреасян с проектом «Вовка в Тридевятом царстве» (19%), снятым по рассказу Вадима Коростылева.
Респонденты также указали произведения, экранизации которых еще не существует. Чаще всего упоминали роман Джерома Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (24%). На втором месте — «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева (17%), на третьем — книга Мариам Петросян «Дом, в котором…» (16%).
Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась в января 2025 года. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль. Режиссером выступил Михаил Локшин.